به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدحسین‌ شناور صبح امروز چهارشنبه با اشاره به اجرای طرح غنی‌سازی اوقات فراغت در بیش از 21 کانون فرهنگی وهنری مساجد این شهرستان، اظهار داشت: طرح های غنی سازی اوقات فراغت با عنوان "آسمانی‌ها" و در قالب شانزده طرح در زمینه‌‌های قرآنی، احکام دینی ، فرهنگی ، هنری ، علمی و درسی ، مهارتی وفنی وحرفه ای ، محیط مجازی ، آموزش ، طرح تلاوت نور ، طرح تفسیر قرآن کریم ، طرح 1446 ، طرح خانواده و نماز ، طرح سفره های آسمانی ، طرح تفسیر کوتاه و جشنواره سرود از اول تیرماه تا پانزدهم شهریورسال جاری برگزار می‌شود.



دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان مرند هدف از برگزاری این طرح را غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، جذب جوانان و نوجوانان در مساجد و آشنا نمودن آنان با مسائل دینی، مذهبی و قرآنی با محوریت مساجد عنوان کرد.



وی ظرفیت شهرستان مرند را جهت تاسیس وراه اندازی کانون های فرهنگی وهنری مسجدی ، بیش ازتعداد فعلی دانست وافزود: ارتقای فعالیتهای فرهنگی و کمک به راه اندازی کانون های فرهنگی مسجدی نیازمند اهتمام تمام دستگاههای فرهنگی است.

شهرستان مرند دارای 21 کانون فرهنگی وهنری مسجدی است که با پشتیبانی و حمایت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی، دبیرخانه کانون های مساجد استان و با نظارت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی این شهرستان فعالیت می کنند.