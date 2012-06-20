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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۲

شناور خبر داد؛

طرح "آسمانی‌ها" در مساجد مرند اجرا می‌شود

طرح "آسمانی‌ها" در مساجد مرند اجرا می‌شود

مرند - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند از آغاز اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت با عنوان "آسمانی‌ها" در مساجد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدحسین‌ شناور صبح امروز چهارشنبه با اشاره به اجرای طرح غنی‌سازی اوقات فراغت در بیش از 21 کانون  فرهنگی وهنری مساجد این شهرستان، اظهار داشت: طرح های غنی سازی اوقات فراغت با عنوان "آسمانی‌ها" و در قالب شانزده طرح در زمینه‌‌های قرآنی، احکام دینی ، فرهنگی ، هنری ، علمی و درسی ، مهارتی وفنی وحرفه ای ، محیط مجازی ، آموزش ، طرح تلاوت نور ، طرح تفسیر قرآن کریم ، طرح 1446 ، طرح خانواده و نماز ، طرح سفره های آسمانی ، طرح تفسیر کوتاه و جشنواره سرود از اول تیرماه تا پانزدهم  شهریورسال جاری برگزار می‌شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان مرند  هدف از برگزاری این  طرح را غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، جذب جوانان و نوجوانان در مساجد و آشنا نمودن آنان با مسائل دینی، مذهبی و قرآنی با محوریت مساجد عنوان کرد.

وی ظرفیت شهرستان مرند را جهت تاسیس وراه اندازی کانون های فرهنگی وهنری مسجدی ، بیش ازتعداد فعلی دانست وافزود: ارتقای فعالیتهای فرهنگی و کمک به راه اندازی کانون های فرهنگی مسجدی نیازمند اهتمام تمام دستگاههای فرهنگی است.

شهرستان مرند دارای 21 کانون فرهنگی وهنری مسجدی است که با پشتیبانی و حمایت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی، دبیرخانه کانون های مساجد استان و با نظارت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی این شهرستان فعالیت می کنند.

کد مطلب 1630735

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