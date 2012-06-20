استفاده از ضدعفونی کننده در شیرخام منتفی است/ ماجرای واردات شیرخشک چینی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهروز جنت صبح چهارشنبه در نشست خبری که به منظور رفع ابهامات مربوط به وجود ماده ضدعفونی کننده در شیرهای پاستوریزه و استریلیزه در محل سازمان و غذا و دارو برگزار شد، افزود: شاید اگر 20 سال قبل بود ممکن بود تصور شود که این ماده ضدعفونی کننده در فرآورده های لبنی وجود دارد. اما حالا که کیفیت شیرخام به شدت ارتقا پیدا کرده است نمی توان چنین مواردی را قبول کرد.

وی با اشاره به نظارت همکاران دامپزشکی به عنوان ناظر و مسئول پایش کیفیت شیر خام در شرکتهای لبنی، گفت: وقتی بهداشت در تولید شیر خام بالا می رود، میزان باکتری در شیر خام به شدت کاهش می یابد.

جنت با اعلام اینکه توتال کانت (شمارش تام باکتری در شیر خام) قبلا 5 میلیون بود و الان به یک میلیون رسیده است، افزود: در بازار رقابتی که در کشور وجود دارد این عدد به زیر 500 هزار رسیده و حتی کارخانه های بزرگ لبنی این عدد را به زیر 100 هزار و 50 هزار رسانده اند.

وی با تاکید بر اینکه وقتی توتال کانت پایین بیاید لزومی به استفاده از اکسیدانها در فرآورده های لبنی وجود ندارد، ادامه داد: ساده ترین راه کنترل شیر خام، اندازه گیری موادبازدارنده رشد میکروبی است.

جنت با عنوان این مطلب که وجود اکسیدانها در شیرهای مصرفی مردم کاملا و قطعا منتفی است، افزود: الان هیچ مخاطره ای سلامت مردم را تهدید نمی کند و نگرانی از بابت مصرف شیرهای پاستوریزه و استریلیزه در کشور وجود ندارد.

معاون سازمان غذا و دارو در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص استفاده از شیرهای باز، اظهارداشت: وزارت بهداشت مصرف این قبیل شیرها را به هیچ وجه توصیه نمی کند.

جنت در ارتباط با استفاده از مواد افزودنی برای ماندگاری بیشتر محصولات لبنی، افزود: هیچ افزودنی در این قبیل محصولات وجود ندارد. این محصولات وقتی استریلیزه می شوند یعنی اینکه هیچ باکتری زنده ای در آنها وجود ندارد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص استفاده از شیر خشک در محصولات لبنی و واردات شیر خشک از کشور چین، اظهارداشت: استفاده از شیرخشک در محصولات لبنی هیچ ایرادی ندارد. ضمن اینکه وزارت بهداشت هیچ مجوزی برای واردات شیرخشک از کشور چین صادر نشده است.

جنت ادامه داد: شیرخشکهای وارداتی از کشورهای نیوزلند، اروپا و بلاروس است. ضمن اینکه خیلی از کارخانه های تولید مواد لبنی نیز به سمت تولید شیرخشک رفته اند.

معاون سازمان غذا و دارو از شروع رتبه بندی صنایع غذایی کشور خبر داد و گفت: با توجه به وجود بیش از 10 هزار کارخانه در صنایع غذایی، این موضوع زمان بر است و بر همین اساس، به اولویت بندی فرآورده ها پرداخته ایم. به طوریکه فرآورده های لبنی و پروتئینی در اولویتهای اول و دوم این رتبه بندی قرار دارند که تا نیمه دوم سال آینده (بعد از روز جهانی غذا)، این دو فرآورده رتبه بندی می شوند.

وی با اعلام اینکه سند ملی ارتقای ایمنی و سلامت فرآورده های لبنی و پروتئینی آماده شده است، ادامه داد: سند ملی روغن نیز در شورای عالی سلامت به تصویب رسیده و در حال استخراج نقاط بحرانی این سند هستیم.

جنت با اشاره به کاهش اسیدچرب ترانس در روغنهای هیدروژنه(جامد) از بالای 20 به زیر 10 در کشور، افزود: مصرف روغن جامد در ایران به زیر 50 درصد در سبدغذایی مردم رسیده است.