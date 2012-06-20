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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۱

سلیمانی فر خبرداد:

24 فیلم مستند به بخش مسابقه جشنواره دنا راه یافت

24 فیلم مستند به بخش مسابقه جشنواره دنا راه یافت

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی جشنواره فیلم و عکس دنا گفت: 24 فیلم مستند به بخش مسابقه چهل و هشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان(دنا) راه یافت.

قدرت الله سلیمانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این فیلمهابا نظر هیئت انتخاب شامل آقایان "سعید رجبی فروتن"، "سعید مترصد" و "سلیم غفوری" به بخش مسابقه چهل و هشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان  راه یافته اند.

مدیر اجرایی جشنواره فیلم و عکس دنا عنوان کرد: آثار راه یافته به بخش داستانی جشنواره فیلم و عکس دنا هم در روزهای آینده اعلام می شوند.

وی اظهار داشت: پیش از این 34 عکس، 12 فیلمنامه، 15 فیلم تجربی و 17 فیلم پویا نمایی به بخش مسابقه این جشنواره راه یافته بودند.

سلیمانی فر یادآورشد: چهل و هشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان با نام دنا از 19 تا 22 تیر ماه 1391 با حضور استانهای البرز، تهران، قم، سمنان، مازندران، قزوین، فارس، کهگیلویه وبویراحمد، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهکیلویه وبویراحمد  و انجمن سینمای جوانان ایران در یاسوج برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1630743

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