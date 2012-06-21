اجرای سمفونی "کارون" قطعی شد/خیام خوانی ارکستر سمفونیک ایران و قزاقستان

به گزارش خبرنگار مهر، هنر موسیقی در هفته گذشته یکی از بزرگترین نوازندگان ساز نی استاد حسن کسایی را از دست داد. هنرمندی که به گواه تاریخ ساز نی را بار دیگر احیا کرد. این هنرمند پس از چندین سال مبارزه با بیماری سران سرانجام در روزهای واپسین خردادماه دیده از جهان فرو بست.

اجرای سمفونی کارون قطعی شد

- خبر دیگر اینکه پس از مدت زمان بسیاری که از ساخته شدن سمفونی کارون به آهنگسازی مجید انتظامی گذشت و همچنین تاریخ های بسیاری که برای اجرای این سمفونی اعلام شده بود و به کرات لغو می شد ؛ در نهایت اجرای این سمفونی به رهبری انتظامی و همراهی ارکسترسمفونیک تهران در ایام شعبانیه قطعی شد.

این سمفونی کارون گرامیداشتی برای تمامی کسانی که عمر و حتی جان خود را در جهت اعتلای میهن اسلامی مان گذاشته و علیرغم وجود تمامی سختی ها و مشکلات توانستند ایران عزیز را در این صنعت مهم و زیر بنایی به قله رفیع و بلند خودکفایی برسانند. از همین رو قرار است در تاریخ 17 و 18 تیرماه روی صحنه رود.

- اجرای ارکستر سمفونیک تهران و قزاقستان به رهبری آرش امینی در مراسم بزرگداشت خیام از دیگر اخباری بود که در هفته گذشته اعلام شد .این کنسرت با حضور 70 نوازنده قطعاتی از آثار بزرگان موسیقی جهان و آهنگسازان کلاسیک منطقه اکو را در کاخ گلستان آستانه اجرا کردند.

- خبرآمد که استاد همایون خرم آهنگساز و نوازنده برجسته ویولن بار دیگر با گروه کوچکی در تاریخ 14 تیرماه کنسرت برگزار می کند این استاد موسیقی همچنین در سال 1389 اجرای دیگری از قطعات موسیقی ایرانی را در دو شب روی صحنه برد و حال قراراست این تجربه را بار دیگر در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران روی صحنه ببرد.

درگذشت استاد دوتار نواز موسیقی مقامی

- خبر آخر اینکه عبدالله سروراحمدی استاد برجسته موسیقی مقامی و دوتارنواز کشور هفته گذشته در زادگاهش تربت جام از توابع خراسان رضوی، درگذشت.این استاد دوتارنواز در خانواده ای فرهنگ دوست و اهل موسیقی به دنیا آمد و اجداد پدری و مادری اش هر دو از استادان موسیقی مقامی بودند.این استاد موسیقی در ول سالها فعالیت خود ثابت کرد که دستان توانمندی در ساخت دوتار داشت و به نوآوری هایی در این عرصه دست یافت.

کسب عنوان تک نواز برتر درسه دوره متوالی جشنواره موسیقی فجر، اجرا در جشنوارهموسیقی آوینیون فرانسه، اجرا در شهر دوسلدورف آلمان و نیز اجرا در برابر پاپ ژان پل دوم از جمله فعالیت های استاد سروراحمدی در عرصه موسیقی مقامی بود.