قلعه 20 هکتاری دیوار گرگان از زیر خاک خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی صبح چهارشنبه در دیدار با امام جمعه گرگان افزود: از محل اعتبارات سال 91 سازمان مرکزی میراث فرهنگی، 2 میلیارد و 400 میلیون ریال، بابت کاوش در دیوار بزرگ گرگان تخصیص یافته است.

وی این قلعه را یکی از بخش های دیوار بزرگ گرگان عنوان کرد که اولاً موارد فرهنگی زیادی در خود جای داده است و دوم این که بسیاری از اطلاعات جدید درمورد این دیوار کم نظیر را به ماخواهد داد.



وی با اشاره به این که یکی از مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری، تشکیل کارگروه ویژه جزیره آشوراده با مسوولیت استاندار گلستان و عضویت نمایندگان کلیه دستگاه های ذیربط بوده، گفت: پس از برگزاری جلسات مختلف و تشکیل کمیته ای تحت عنوان «کمیته شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار حقوقی برای منطقه نمونه گردشگری آشوراده» و آگهی مناقصه واگذاری جزیره آشوراده به سرمایه گذاران واجد شرایط، مناقصات واصله از سرمایه گذاران در اوایل خرداد ماه طی جلسه ای بازگشایی و سرمایه گذار جدید انتخاب شد.



عباسی دلیل برپایی این مناقصه را اجرایی نشدن اقدامات لازم در این جزیره توسط سرمایه گذار قبلی با توجه به در اختیار بودن عرصه جزیره آشوراده طی سالیان متمادی برشمرد و افزود: مقرر است سرمایه گذار جدید با مشارکت بخش خصوصی کشور چین اقدام به سرمایه گذاری دراین جزیره نماید و در همین راستا موافقت اصولی این کار از سوی سازمان مرکزی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صادر شده است.