مسئولان و خیرین ورامین برای تکمیل کلینیک بیماران کلیوی تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر اردستانی صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه عمرانی احداث کلینیک تخصصی درمانی بیماران کلیوی ورامین و گفتگو با مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی شهرستان ورامین در جریان برنامه های احداث این کلینیک خیریه و برنامه های آتی آن قرار گرفت.

وی با مثبت ارزیابی کردن احداث این پروژه بزرگ درمانی و خیریه افزود: امیدواریم با راه اندازی اینگونه مراکز درمانی و توسعه آن، همه نیاز بیماران کلیوی و پیوندی در شهرستان ورامین برطرف و آنان دیگر نیازی به مراجعه به تهران نداشته باشند.

این مسئول بیان کرد: ورامین در این راستا پیشقدم بوده و طرح احداث این کلینیک با همکاری و مساعدت شورای اسلامی شهر و شهرداری ورامین و اهدای زمین آن از سال 1379 آغاز شده است.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی شهرستان ورامین (شعبه حضرت سجاد(ع)) ضمن تقدیر از همکاری و مساعدت شورای اسلامی شهرو شهرداری ورامین گفت: این انجمن از سال 1378 فعالیتهای خود را در زمینه های آموزشی، اداری و درمانی بیماران نیازمند کلیوی و دیالیزی آغاز و تا کنون نیز با همت خیرین 120 نفر بیمار دیالیزی نیازمند به کلیه را برای پیوند کلیه معرفی و درمان آنان را پیگیری کرده است.

عملیات عمرانی کلینیک بیماران کلیوی 60 درصد پیشرفت دارد

احمد کاشی افزود: عملیات عمرانی احداث کلینیک تخصصی درمانی بیماران کلیوی ورامین از سال 1379 با اهدای هزار متر مربع زمین توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری ورامین آغاز و تا کنون با کمکهای خیرین عملیات عمرانی این پروژه بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی عنوان کرد: این کلینیک در سه طبقه و زیربنای 1450 مترمربع طراحی و در حال احداث بوده و تکمیل و افتتاح آن نیازمند سه میلیارد و 500 میلیون ریال کمک مالی است.

بیماران کلیوی بدون مراجعه به تهران می توانند از کلینیک ورامین استفاده کنند

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی شهرستان ورامین افزود: در این کلینیک مراکزی همچون داروخانه، آزمایشگاه، مطب پزشک، سونوگرافی، رادیولوژی و ... پیش بینی شده و در صورت افتتاح آن همه بیماران نیازمند کلیوی و دیالیزی شهرستان و حتی شهرستانهای اطراف را پوشش و آنان می توانند بدون مراجعه به تهران از طریق این کلینیک بحث درمان، پیوندو دیایز خود را به صورت رایگان پیگیری کنند.