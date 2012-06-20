خان بابازاده:
حضور تیم هندبال بانوان در لیگ نیازمند 357 میلیون تومان اعتبار است
مشهد - خبرگزاری مهر: سر مربی تیم هندبال طرقبه شاندیزگفت: برای حضور در سوپر لیگ هندبال کشور باید نگاهی حرفه ای به تیم داشت که بر اساس برآورد انجام شده نیاز به 357 میلیون تومان بودجه است.
به گزارش خبرنگار مهر، تکتم خان بابازاده در نشست خبری سه شنبه شب مشهد را مهد هندبال بانوان کشور خواند و گفت: با سوابق و مستندات می توانیم این امر را ثابت کنیم زیرا بانوان این استان با بازیکنان بومی و بدون حمایت مالی و کمترین امکانات از سال 1373 تاکنون عملکرد بسیار مطلوب و چشمگیری داشته اند.سرمربی تیم هندبال بانوان طرقبه شاندیز تقویت بازیکنان فعلی و جذب بازیکن خارجی را نیز برای حضور هرچه پرقدرت تر این تیم در مسابقات ضروری دانست.خان بابازاده گفت: امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده و حمایت اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بتوانیم در مسابقات لیگ دسته یک و در صورت جذب اسپانسر در لیگ برتر موفق باشیم.سرمربی باشگاه هندبال میعاد مهدی مشهد نیز در این نشست گفت: در حال حاضر خراسان رضوی به مرحله ای رسیده که در بخش نوجوانان و جوانان بازیکنان فنی و مستعد زیادی در سطح استان از جمله قوچان و نیشابور فعالیت می کنند که این موضوع به آینده هندبال استان کمک شایانی خواهد کرد.مهدی حاجی زاده هماهنگی هزینه های برآوردی با انتظارات بازیکنان را اصل ضروری ورزش دانست و گفت: باید فضایی برای ارائه توانمندی و ایجاد انگیزه برای ورزشکاران ایجاد کنیم تا در سال های آتی شاهد رشد هندبال و رسیدن به جایگاه اصلی استان در هندبال کشور باشیم.
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