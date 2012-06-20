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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۰

حسینی نسب:

170 هزار راس دام علیه بروسلوز در جیرفت مایه کوبی می شوند

170 هزار راس دام علیه بروسلوز در جیرفت مایه کوبی می شوند

جیرفت - خبرگزاری مهر: سرپرست دامپزشکی جیرفت از مایه کوبی 170هزار راس دام سبک علیه بیماری بروسلوز در جیرفت خبر داد.

سید سجاد حسینی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات مایه کوبی بروسلوز دام های سبک اظهار داشت: معمولا این بیماری از حیوان به انسان منتقل شده و بیماری از انسان به انسان قابل سرایت نیست.

وی یک نوبت سقط جنین را از علائم این بیماری در دام دانست و افزود: بعد از یک نوبت سقط در آبستن های بعدی باکتری دفع می شود.

این مسئول تصریح کرد: چون جنین سقط شده به شدت آلوده است باید آن را در گودال عمیقی دفن و روی آن را با آهک بپوشانیم تا از انتشار آلودگی جلوگیری کنیم.

حسینی نسب بروسلوز یکی را از بیماری های مشترک بین دام و انسان دانست و گفت: طی مرحله اول عملیات مایه کوبی بروسلوز دام های سبک 170هزار راس گوسفند و بز علیه این بیماری مایه کوبی می شوند.

این مسئول یادآور شد: حیوان بز بیشتر از سایر دام ها در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارد.

وی با اشاره بیشترین احتمال انتقال آلودگی به این بیماری از طریق مصرف لبنیات غیرپاستوریزه است افزود: شهروندان فرآورده های دامی مورد نیاز خود را از مراکز مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند.


 
کد مطلب 1630756

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