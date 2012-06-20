به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز گذشته بیست‌ودومین جلسه خانه فیلم فردوس با نمایش و نقد و بررسی فیلم "آزمایشگاه" برگزار شد. در این جلسه حمید امجد؛ نویسنده و کارگردان، محمد احمدی؛ تهیه‌کننده و مدیر فیلمبرداری، امیر اثباتی؛ طراح صحنه، محمد چرمشیر؛ مهمان ویژه و محمدرضا لطفی؛ منتقد و مجری حضور داشتند.

کمی رئال به زندگی نگاه کنیم



در ابتدای این نشست لطفی گفت: آزمایشگاه اولین ساخته سینمایی فردی است که ما او را بیشتر در حوزه تئاتر می‌شناسیم، اما به جز تئاتر در عرصه نمایشنامه‌نویسی، بازیگری سینما، نویسندگی و گویندگی رادیو، مطبوعات، فیلمنامه‌نویسی، ترجمه و ویراستاری کتاب هم فعالیت داشته است. با این اوصاف خیلی نمی‌توانیم آزمایشگاه را محصول یک کارگردان تازه کار بدانیم و درست است که بر روی کاغذ اولین ساخته او است، اما پشتوانه فرهنگی و هنری زیادی در کارنامه سازنده‌اش نقش بسته است.

وی با این توضیح از حمید امجد پرسید آیا شما از آن دست هنرمندانی هستید که سعی می‌کنید برای دغدغه‌های خود به دنبال قالب مناسب بگردید یا اساسا تمام این فعالیت‌ها برای رسیدن به سینما بوده‌است؟

امجد در پاسخ به این سوال گفت: این ایده خیلی رمانتیکی است که بگوییم هنرمند سعی می‌کند دغدغه‌هایش را در قالب مناسب خود پیدا کند و هدفش بیان آن حس درونی است. اما تعارف را باید کنار بگذاریم و کمی رئال به زندگی نگاه کنیم. وی گفت: واقعیت این است چنین چیزی عملا در زندگی امروز خیلی سخت است، اما منکر این قضیه نیستم که گرایش اصلی و هنری من در زندگی سینما و تئاتر است و تمام سعی من در این است که این دو را به موازات هم پیش ببرم.

چرمشیر: این فیلم باید خوب دیده شود



پس از پاسخ امجد، منتقد برنامه با این توضیح که سینما و تئاتر به شدت وامدار یکدیگر هستند و خیلی از اهالی تئاتر به سمت سینما آمده‌اند، از محمد چرمشیر سوال کرد فکر می‌کنید چقدر تئاتری‌هایی که به سینما آمده‌اند موفق عمل کرده‌اند و در منظر کلی نظرتان درباره فیلم آزمایشگاه که سازنده‌اش یک تئاتری بوده چیست؟

چرمشیر در پاسخ گفت: اجازه بدهید من پاسخ این پرسش را اینگونه توضیح دهم که، چیزی که این روزها در سینما و تلویزیون به شدت آزاردهنده است و به مرز بحران رسیده این است که آثار ما به شدت به سمت تکیه بر دیالوگ سوق پیدا کرده‌است و اگر آن را از فیلم بگیریم دیگر چیزی از آن باقی نمی‌ماند.



وی افزود: این درست همان نکته‌ای است که آزمایشگاه از آن به خوبی عبور کرده و با فیلمی طرف هستیم که اساس آن مبتنی‌بر دیالوگ نیست. آزمایشگاه فیلمی است که در عین راحتی، سخت است و با زیرکی، خیلی زیبا درمورد اجزا صحبت می‌کند.



چرمشیر تأکید کرد: این فیلم باید خوب دیده شود تا بدل به یک اثر خوب شود و این خوب دیدن چیزی است که متاسفانه فیلم‌های بد ما و سریال‌های نازل تلویزیون و حتی نقد غلط بعضی منتقدان باعث شده تا تماشاگر هنر خوب دیدن را یاد نگیرد و آزمایشگاه از آن دست فیلم‌هایی است که اگر خوب دیده نشود به یک اثر سطح پایین تبدیل می‌شود.

امیر اثباتی: وظیفه طراح ایجاد فضاست



در ادامه این نشست امیر اثباتی گفت: مهمترین وظیفه طراح ایجاد فضاست و طراح با خواندن فیلمنامه اولین چیزی که به ذهنش می‌‌رسد فضاسازی مناسب برای کار است. اما در مورد استفاده از دکور برای صحنه‌های بیمارستانی باید بگویم که این دفعه اولی نیست که این اتفاق صورت می‌گیرد و قطعا توجیه اقتصادی دارد که بارها این مورد تکرار شده است.

اثباتی افزود: در این فیلم هم چون ما بیشتر لحظات کارمان در بیمارستان می‌گذشت عملا سخت بود که یک آزمایشگاه یا بیمارستان را برای مدت طولانی در اختیار بگیریم و فیلمبرداری کنیم، برای همین ابتدا ورودی‌ها را در یک بیمارستان واقعی گرفتیم و بعد از ان به یک سوله رفتیم و آنجا دکور زدیم و بقیه فیلم را بر اساس این الگو فیلمبرداری کردیم.

احمدی: به بودجه دولتی وصل نیستم

در ادامه نشست مجری و منتقد برنامه از محمد احمدی تهیه‌کننده فیلم پرسید که با نگاهی به کارنامه دفتر شما یعنی "کویر" فیلم از "شاعر زباله‌ها" تا "لطفا مزاحم نشوید" و "آزمایشگاه" می‌توان متوجه شد که فعالیت‌های شما دغدغه‌ای فراتر از گیشه دارد، اما به هرحال برای هر تهیه‌کننده‌ای ساخت فیلم پرسود یک وسوسه همیشگی است، آیا شما با بودجه‌های وابسته به دولت فیلم می‌سازید که دغدغه گیشه برایتان اولویت اصلی نیست؟

احمدی هم در پاسخ به این سوال گفت: خیر من وابستگی به بودجه‌های دولتی در هیچ کدام از کارهایم نداشتم و در تمام کارها نهایتا به یک وام معمولی و مختصر که متعلق به همه فیلم‌ها است بهره گرفته‌ام و حتی برای این فیلم ریالی کمک از سوی نهادهای دولتی نداشتیم. به شخصه دوست دارم در سینما فیلمی بسازم که هم برای مخاطب موردپسند باشد و تا حدی هم فراتر از یک فیلم معمولی باشد.

احمدی گفت: من به‌عنوان تهیه‌کننده در همان جلسه اول متوجه می‌شوم که کارگردان چه فکری در سر دارد و مهم این است که کارگردان خود بداند که چه چیز می‌خواهد، چون خیلی از فیلمسازان هستند که در زمان شکل گیری فیلمنامه هنوز خودشان نفهمیده‌اند که دقیقا چه می‌خواهند، اما حمید امجد کاملا از روز اول می‌دانست که دنبال چیست و فهمیدم که توانایی‌های ایشان به قدری است که به راحتی قادر به اجرای این تفکرات است.

امجد: از نامتعارف بودن استقبال می‌کنم

پس از صحبت‌های احمدی، امجد گفت: متاسفانه بعضی از ما از یاد برده‌ایم که در وهله اول و فارغ از هرچیز از دیدن یک فیلم لذت ببریم. این معضلی است که خیلی از مردم دچارش شده‌اند.

امجد افزود: من در همین جا به جرات می‌گویم که از ساخت این فیلم خوشحال هستم و تجربه‌های زیادی در آن کسب کرده‌ام که امیدوارم در کارهای بعدی آنها را لحاظ کنم. ما نباید از تجربه بترسیم و نباید از شکست یک تجربه هراس داشته باشیم. باید ذره‌ذره مسیرهای جدید را تجربه کنیم تا به یک مسیر درست دسترسی پیدا کنیم. این نوع فیلم شاید در ایران تجربه جدیدی محسوب شود، اما در جهان یک شیوه رایج است و این فیلم به نوعی ارادتی بوده به اقسام فیلم‌های کمدی از جنس کمدی اسلپ‌استیک.

وی گفت: چرا باید امروزه اکثر کارهای ما شبیه هم بشود؟ من اتفاقا خیلی خوشحال هستم که عده‌ای می‌گویند میزانسن‌های این فیلم نامتعارف بوده‌است. من از این نامتعارف بودن به شدت استقبال می‌کنم.

این نشست در ساعت بیست و دو با تجلیل از مهمانان پایان یافت.