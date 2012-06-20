حسین فتاحی دبیر جشنواره ادبی هشت شد

محمد حسنی مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییاتی تازه از برگزاری جشنواره ادبی هشت از سوی این بنیاد اظهار کرد: بنا بر پیشنهاد ستاد برگزاری این جشنواره، «حسین فتاحی» به عنوان دبیر این جشنواره ادبی انتخاب شد.

وی افزود: فراخوان این جشنواره در حال تکمیل شدن است وهفته آینده به طورکامل منتشر می‌شود. در این جشنواره تمام آثار منتشر شده و نشده پیرامون امام رضا (ع) و مرتبط با هشت سال دفاع مقدس از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون می‌توانند شرکت و مورد داوری قرار بگیرند.

حسنی اظهار داشت: یکی از برنامه‌های این جشنواره ادبی، شناسایی آثار ادبی فاخر منتشر نشده‌ و نویسندگان ناشناخته کشور است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام گرفته تصمیم داریم تا آثار برتری را که به این جشنواره ارسال و انتخاب می‌شوند به شرط اینکه تاکنون منتشر نشده‌ باشند را به شکل فاخری از سوی بنیاد منتشر کنیم.

وی تصریح کرد: این آثار در دو بخش داستان و زندگینامه قابلیت شرکت در جشنواره را خواهند داشت.

حسنی همچنین از انتصاب مسئول روابط عمومی این بنیاد خبر داد و گفت: «کیوان امجدیان» به عنوان مسئول جدید روابط عمومی بنیاد ادبیات داستانی انتخاب شده و به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.