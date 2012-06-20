کشاورزان مراقب آتش ‌سوزی در مزارع خود باشند/ چند توصیه ایمنی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ارسطوئیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران نسبت به‌ احتمال وقوع آتش سوزی در مزارع گندم و جو در این شهرستان هشدار داد و بر توجه ‌کشاورزان در رعایت نکات ایمنی تأکید کرد.

وی افزود: همه ساله با شروع فصل برداشت محصول گندم و جو که با موسم گرما همراه است، شاهد بروز آتش سوزی در بسیاری از مزارع کوچک و بزرگ شهرستان بوده و خسارات وارده به این مزارع، گاهی به حدی زیاد است که کل مزرعه از بین می رود.

چند توصیه ایمنی برای جلوگیری از وقوع آتش سوزی

وی نبود جاده های دسترسی به مزارع را از مهمترین موانع جلوگیری از حریقهای اتفاق افتاده در سنوات گذشته دانست و از کشاورزان خواست برای ایجاد جاده های دسترسی بین مزارع هنگام وقوع آتش سوزی، پیش بینیهای لازم را انجام دهند.

ارسطوئیان عنوان کرد: از مهمترین نکاتی که ‌همواره به ‌کشاورزان هشدار داده می ‌شود مراقبت و محافظت از مزارع آماده برداشت است که کشاورزان باید بطور نوبتی از مزارع خود محافظت کنند تا از بروز آتش سوزی جلوگیری و در صورت مشاهده ‌آتش مراتب سریعا به آتش نشانی گزارش شود.

وی از کشاورزان خواست حوضچه‌های آب را در زمان برداشت همواره پر از آب نگاه دارند تا در صورت نیاز، از این مخازن برای آبگیری تانکرهای آتش نشانی استفاده شود.

مسئول آتش ‌نشانی و خدمات ‌ایمنی شهرداری ورامین افزود: تراکتورهای محلی نیز در حالت آماده باش نزدیک مزارع باشند تا د رصورت بروز آتش‌سوزی از این وسایل هم بتوان به ‌عنوان نیروهای کمکی استفاده کرد.

وی علت اغلب آتش سوزیها در مزارع را عدم توجه رهگذران، پرتاب ته سیگار روشن، آتش بازی کودکان و همچنین وجود اجسام براق در مزارع دانست.