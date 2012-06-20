تصاویری از طرح اولیه موتور سیکلت پرنده/ موتورسیکلتی برای فرار از ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر، این موتور سیکلت پرنده یا (FBike) تلاش جمعی چند شرکت چک است که هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد اما این طرح باید با چند پروانه الکترونیکی و دو چرخ همراه باشد تا به خلبان اجازه دهد از ترافیک بلند شده و تا زمانی که باتری اجازه دهد پرواز کند.

پروژه موتور سیکلت پرنده در پاییز 2011 با پیشنهاد تولید یک موتورسیکلت الکترونیکی آغاز شد اما علاقمندان شرکتهای تکنودات، اوکتور و دوراتس از چک برای طراحی های بهتر و برتر نظرات خود را ارائه دادند.

طراحی اولیه این موتور سیکلت پرنده تغییرات متفاوتی داشته تا جای نشستن و سوار شدن موتور سوار به سادگی صورت پذیرد

طراحان با الهام از داستانهای ژولورن و یک نویسنده چک که سه گانه ای درباره یک موتور پرنده نوشته بود این پروژه را با طراحی های سه بعدی آغاز کردند تا طرح اولیه یک دوچرخه هلیکوپتری را به موتور سیکلت پرنده تبدیل کنند.

این موتور سیکلت قرار است روی زمین درست مثل یک موتور سیکلت معمولی عمل کند اما از توانایی بلند شدن و فرود مثل یک پرواز حقیقی برخوردار است.

موتور الکترونیکی 10 کیلوواتی حرکت پروانه های 130 سانتیمتری در جلو و عقب را برعهده دارد

طراحی اولیه این اتومبیل دربرگیرنده هشت پروانه بود که روی این موتور سیکلت سوار شده است اما طراحان مجبور شدند که تعداد این پروانه ها را به چهار پروانه کاهش دهند تا وزن وسیله نقلیه کاهش یابد.

بررسیهای مهندسان موتور سیکلت پرنده نشان می دهد که چهار موتور الکترونیکی 10 کیلوواتی برای پروانه های جلو و عقب به قطر 130 سانتیمتر و دو موتور 3.5 کیلواتی نیز برای پره های 65 سانتی اطراف موتور به کار گرفته می شوند.

براساس توضیحات یکی از طراحان، از نظر تئوری قدرت مورد نیاز برای بلند کردن 5 گرم یک کیلو وات است، ما به طور کلی 47 کیلو وات قدرت در اختیار داریم بنابراین از نظر تئوری بیشینه نیروی بلند کردن 2350 نیوتون است و وزن پرواز 170 کیلوگرم از جمله وزن خلبان درنظر گرفته شده است.

طراحی کنونی دربرگیرنده یک باطری 50 آمپر/ساعت لیتیوم پلیمر است که زیر میله عرضی قاب موتور قرار گرفته است

موتور سیکلت پرنده وقتی روی زمین است از تمام ویژگیهای موتورهایی که روزانه ملاحظه می کنیم برخوردار است.

کار گذاشتن وسایل جانبی و کمک فنرهای تلسکوپی می تواند برای موتور سوار در صورت نیاز نیروی تقویتی حرکت فراهم کند. براساس اظهارات طراحان، در این حالت ارتباط چهار موتور اصلی با باتری قطع خواهد شد. وقتی موتور سوار وسیله را به کنار می کشد تا برای برخاستن آماده شود، وسایل جانبی به حالت افقی باز می گردد تا بتوان از حداکثر نیروی اعمال شده به موتور اطمینان حاصل کرد تا موتور از زمین بلند شود و کمک فنرهای تلسکوپی برای تعادل کشیده شوند. پاهای موتور سوار نیز در حین پرواز روی تکیه گاه قرار می گیرد.

کمک فنرهای تلسکوپی و تایرهای بزرگ برخاستن موتور سیکلت از زمین را تسهیل می کند

استفاده از یک صندلی ترکیبی که به طور خاص برای این موتور سیکلت طراحی شده با این هدف بوده است که ایمنی و راحتی را برای موتور سوار به همراه داشته باشد. کار روی واحد کنترل و مولفه های مرتبط هنوز هم ادامه دارد و طراحان در نظر دارند که یک جعبه برای سوار شدن نفر دوم برای این موتور طراحی کنند.

در مقابل موتور سوار صفحه ای برای دریافت اطلاعات قرار داده شده است

نمای بالایی موتور سیکلت پرنده که به زودی ساخته می شود و اولین پرواز آزمایشی خود را در ماه آگوست خواه داشت