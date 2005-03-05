رييس يك شركت انرژي فرانسوي و صاحب نظر در مسائل انرژي خاورميانه در گفتگو با "مهر" : ما به ايران اعتماد داريم // بايد به ايران براي دستيابي به سطح قابل قبولي در تكنولوژي هسته اي تبريك گفت// به نئومحافظه كاران آمريكا اعتماد نداريم

به گزارش خبرگزاري مهر، "خاوير هوزل"(Xavier Houzel) رييس شركت فرانسوي"كربونفتا" (carbonaphta) كه درزمينه توليد و انتقال انرژي فعاليت مي كند، در ادامه ضمن تبريك به ايران براي دستيابي به سطح قابل قبولي در تكنولوژي هسته اي، اعلام كرد: ما به ايران اعتماد كامل داريم اما در عوض به نئومحافظه كاران آمريكا به هيج وجه اعتماد نداريم و فشارهاي آنان به برنامه هسته اي ايران را بي مورد مي دانيم.

هوزل كه از پاريس براي شركت در كنفرانس فناوري هسته اي و توسعه پايدار به تهران آمده است، در ادامه گفت: هم اكنون چه ايران خواهان تلاش براي استفاده از برنامه هاي هسته اي در صنايع نظامي باشد و چه نباشد، اين يك مسئله انساني است و ما نبايد به دليل آنكه ديگر كشورها داراي سلاح هاي اتمي است، تنها با همين دليل در پي تسليجات اتمي باشيم و دست به كشتار نوع بشر بزنيم.

هوزل كه يكي از صاحب نظران برجسته در زمينه منابع انرژي در خاورميانه به حساب مي آيد، در ادامه افزود: شما ممكن است بگوييد ايران براي دفاع ازخود بايد سلاح هاي اتمي داشته باشد زيرا دشمنان وي داراي اين سلاح هستند، ازاين ديدگاه شايد بتوانيم به ايران حق بدهيم كه برنامه هاي هسته اي خود را براي استفاده در مصارف نظامي به كار گيرد.

وي تاكيد كرد: اما من شخصا به ايران اعتماد دارم زيرا دراين كشور باورهاي مذهبي وجود دارد و مردم اين كشور طبق اعتقادات مذهبي خود نمي خواهند كه با بمب هسته اي همنوعان خود را از بين ببرند.

خاوير هوزل در ادامه به خبرنگار "مهر" گفت: نوعي عدم تفاهم ميان جامعه بين الملل و ايران ايجاد شده و ايران بايد اين سوء تفاهم را از بين ببرد. شايد دليل ايجاد اين سوء تفاهم كه منجربه فشار از سوي آمركيا به ايران شده، اين باشد كه اولا آمريكا مي خواهد با روشهاي مختلف نشان دهد كه ايران يك كشوروحشي است و به قوانين بين المللي توجهي ندارد و آمريكا مي تواند آنچه با عراق انجام داد با ايران هم انجام دهد. از سوي ديگربدليل آنكه ايران به طور روز افزون به توسعه تكنولوژي مشغول است آمريكا گمان مي كند كه اين توسعه تكنولوژي ممكن است به ضرر آمريكا تمام شود. به هر حال اين سوء تفاهم بايد برطرف شود. اما لازم است يادآوري كنم كه ما هم به نئومحافظه كاران آمريكا اعتماد نداريم، چه برسد به ايران.

وي در ادامه گفت: ايران بايد تلاش هاي خود را براي برطرف كردن سوء تفاهم ها همچون قبل ادامه دهد و در اين راستا مي توان گفت ايران در ابتدا بايد به مذاكره با اروپايي ها ادامه دهد و اين ادامه مذاكره بهترين راه است و من اميدوارم اين گفتگو به انتهاي دلخواه برسد كه در اين صورت ديگر تضمين هاي عيني هم لازم نخواهد بود.