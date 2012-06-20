  1. حوزه و دانشگاه
۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

بعد از دانشگاه تهران/

دانشگاه سمنان پرمتقاضی ترین دانشگاه در جذب هیات علمی

دانشگاه سمنان پرمتقاضی ترین دانشگاه در جذب هیات علمی

رئیس دانشگاه سمنان گفت: دانشگاه سمنان بعد از دانشگاه تهران پر متقاضی ترین دانشگاه برای جذب هیات علمی است.

دکتر علی خیرالدین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتقاد برخی از دانشجویان نسبت به تعداد کم اساتید در برخی رشته ها گفت: دانشگاه سمنان امسال جزء دانشگاه هایی بود که بیشترین جذب هیات علمی را داشت.

وی ادامه داد: در سال 85 دانشگاه حدود 146عضو هیأت علمی داشت که اکنون تعداد آنها به 320 عضو رسیده است.
 
رئیس دانشگاه سمنان یادآورشد: دانشگاه سمنان به علت نزدیک بودن به تهران بعد از دانشگاه تهران پر متقاضی ترین دانشگاه برای جذب هیات علمی است اما در برخی رشته ها مانند کامپیوتر و هنر تعداد هیات علمی کم است و کم تر اساتید جذب آنها می شوند.
 
وی با بیان اینکه 80 درصد اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان دارای مرتبه استادیاری هستند، افزود: مشکل کمبود اعضای هیات علمی در برخی رشته های خاص درحال رفع شدن است.
کد مطلب 1630782

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