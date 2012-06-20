به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «یادداشت‌های سال بد» به سه قسمت تقسیم شده است؛ قسمت نخست شامل مقاله‌های کوتاه سیاسی، اجتماعی، فلسفی، تاریخی، قسمت دوم شامل نوشته‌هایی شامل مسائلی ساده‌تر و کمتر جدی و بیشتر از جنس زندگی از دیدگاه نویسنده و قسمت سوم شامل یک رمان است.

این رمان در مورد دیدار یک نویسنده مسن اهل آفریقای جنوبی و ساکن استرالیا با همسایه‌ خود است که یک خانم جوان است.

نویسنده که مامور نوشتن یک سری مقالات برای یک ناشر آلمانی است، از همسایه خود می‌خواهد به عنوان تایپیست به او کمک کند.

جان مکسول کوتسی نویسنده، مترجم و منتقد، در آفریقا به دنیا آمده و ساکن استرالیاست.

او هم اکنون استاد افتخاری دانشگاه آدلاید است. کوتسی تا به حال چند جایزه ادبی را از آن خود کرده که مهم‌ترین آنها جایزه ادبی نوبل در سال 2003 است.

جوایز دیگری که او گرفته شامل جایزه بوکر، جایزه سی.ای.ان، فمینا و ... است. وی نخستین نویسنده‌ای است که 2 بار برنده جایزه بوکر شده است.

«یادداشت‌های سال بد» را انتشارات افراز با ترجمه حمید یزدان‌پناه و به قیمت 8400 تومان منتشر کرده است.