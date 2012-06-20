اوباما به عدم همسویی روسیه و چین در قبال سوریه اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "باراک اوباما" روز گذشته در پایان نشست سران گروه 20 در مکزیک در اظهاراتی با اعتراف به عدم همسویی مسکو و پکن با مواضع واشنگتن در قبال سوریه گفت: روسیه و چین درحالیکه از وقوع یک جنگ داخلی در سوریه آگاه هستند اما همچنان مخالف هرگونه برنامه ای برای براندازی بشار اسد هستند.

وی در ادامه اظهارات مداخله جویانه خود در امور سوریه ادعا کرد: روابط تاریخی روسیه و سوریه مانع حل بحران سوریه می شود. اما تصور نمی کنم که پکن و مسکو اوضاع دمشق را آرام بدانند؛ آنها نسبت به وخامت اوضاع در این کشور آگاه هستند.

باراک اوباما همچنین در دیدار خود با "ولادیمیر پوتین" همتای روسی در نشست جی 20 تلاش کرد تا با فشار بر رئیس جمهور روسیه نقش این کشور را در تحولات سوریه تغییر دهد.

در همین حال "جان مک کین" در گفتگو با شبکه NBC آمریکا مدعی شد که افزایش کمک به گروههای مسلح در سوریه می تواند به نوبه خود، بزرگترین ضربه به ایران در 25 سال گذشته باشد. وی با ناکافی خواندن کمکهای دولت اوباما به گروههای مسلح در سوریه، خواستار افزایش آن شده است.