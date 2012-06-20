ثبت رسمی و بازسازی ایل راه های آذربایجان شرقی

سید محمد حسن آل هاشم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: عشایر همه ساله با فرا رسیدن فصل کوچ جهت تولید محصولات خود اقدام تغییر منطقه اسکان خود می کنند که عمده این حمل و نقل خانوارها و دام ها از طریق ایل راه ها صورت می گیرد.

وی افزود: متاسفانه به علت زراعت روستاییان در مسیر این ایل راه ها ، عشایر برای جلوگیری از وارد شدن خسارت بر روستاییان و ممانعت از درگیری های اجتماعی با اهالی روستاهای مسیر کوچ به سمت جاده های ماشین رو کشیده می شوند.

آل هاشم تصریح کرد: به همین منظور همکاران امور عشایری اقدامات لازم را برای ثبت رسمی ایل راه ها در مناطق عشایری آغاز کرده اند تا این مشکل رفع شود.

مدیر کل امور عشایری استان ادامه داد: فاصله کوچ عشایر استان 20 تا 250 کیلومتر است و برای عبور از ایل راهها باید راه های مورد نطر ساماندهی شود که در این زمینه از نانو تکنولوژی بهره برده ایم تا ماندگاری بستر راه ها بیش از 10 سال دوام داشته باشد.

آل هاشم اضافه کرد: اخیرا با همکاری یک خیر کارخانه دار، صنایع لبنی در سراب راه عشایری سراب به مشگین شهر به طول 20 کیلومتر و سراب به میانه به طول 45 کیلومتر بازگشایی و حدود 900 میلیون تومان هزینه شد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه هم اکنون 87 درصد ایل راه های استان در دسترس عشایر منطقه است.