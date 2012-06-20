حتی اگر اوباما رئیس جمهور شود باز هم سر سامانه موشکی اختلاف داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ولادیمیر پوتین" روز گذشته در یک کنفرانس خبری در پایان نشست گروه 20 در مکزیک با تاکید بر مواضع کشورش در قبال سامانه دفاع ضد موشکی گفت: انتخاب مجدد باراک اوباما در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا به پایان این اختلافات منجر نمی شود.

وی با اشاره به عدم تغییر در مواضع آمریکا در قبال سامانه دفاع ضد موشکی افزود: درصورتیکه آمریکا موافقت خود را با ایجاد سامانه دفاع ضد موشکی مشترک به همراه روسیه و اتحادیه اروپا اعلام کند، اوضاع می تواند تغییر کند.

مقامات روسیه پیشنهاد داده اند که روسیه، آمریکا و کشورهای اروپایی به طور مساوی در سپر دفاع موشکی نقش داشته و با هم همکاری کنند.

موضوع سپر موشکی آمریکا در چند سال گذشته به یکی از مسائل بحث برانگیز میان دو کشور تبدیل شده و تنش در روابط واشنگتن-مسکو را به همراه داشته است.

آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند که این مسئله با مخالفت روسیه روبرو شد. این پیشنهاد همزمان با حاکمیت نومحافظه کاران به رهبری جرج بوش در آمریکا و ولادیمیر پوتین محافظه کار در روسیه بود.

به تدریج مسئله استقرار این سامانه در جمهوری چک و لهستان با موانعی روبرو شد و آمریکا رومانی را جایگزین این دو کشور کرد و اخیرا قراردادی نیز با این کشور امضا کرد.

همچنین ترکیه از دیگر کشورهایی است که کاخ سفید با این کشور برای استقرار اجزایی از سامانه موشکی در خاک آن به توافقاتی رسیده و قرار است این سامانه در "مالاتیا" مستقر شود.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را به زعم خود، مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قرار دهد.