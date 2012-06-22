حمایت ایران از مردم سوریه غیر قابل معامله است

سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره رویارویی کشورهای غربی با سوریه اظهار داشت: حمایت ما از مردم سوریه تا زمانیکه رو در روی رژیم صهیونیستی ایستاده اند امری طبیعی و البته غیر قابل معامله است.

نفدی با اشاره به مواضع رهبر انقلاب اسلامی در مورد مبارزه جمهوری اسلامی ایران با رژیم اشغالگر قدس خاطرنشان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند ما از کسانی که با رژیم صهیونیستی در هر جای دنیا مبارزه می کنند حمایت می کنیم و این دلیل حمایت ما از مردم و دولت سوریه است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در خصوص برنامه غربی ها برای سوریه افزود: پس از اخراج آمریکایی ها از خاک عراق و از هم پاشیدگی خط دفاعی آمریکا برای حفاظت از رژیم صهیونیستی در خاک این کشور عربی که جزو همسایه های ما محسوب می شود، آمریکا به دنبال ایجاد خطی جدید در سوریه است تا از رژیم اشغالگر قدس در مقابل حرکت احتمالی مردم شرق جلوگیری کند.

وی ادامه داد : ولی این برنامه آمریکایی ها به دلیل مقاومت مردم سوریه با شکست روبه رو خواهد شد.

