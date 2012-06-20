دو داور استان فارسی در کلینیک آسیایی داوری کاراته درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب اسماعیلی ضمن تقدیر از تلاش داوران استان فارس در راه موفقیتهای برون مرزی و افتخار آفرینی در عرصه های آسیایی و جهانی اظهار کرد: عباس رضایی و محمد جواد شلتوک کار دو داور با آتیه کشورمان در کلینیک داوری آسیا که همزمان با مسابقات قهرمانی غرب آسیا در کشور عربستان برگزار شد، موفق به کسب درجه JBآسیا شدند که این درخشش نقطه عطفی در تاریخ کاراته استان فارس خواهد بود.

وی گفت: موفقیت این دو داوررویداد بزرگی برای کاراته فارس و کشور به حساب می آید و امیدواریم در آینده نزدیک دیگر داوران نیز بتوانند این موفقیتها را تکرار کنند.

مدرس شورای داوران فدراسیون کارته جمهوری اسلامی ایران همچنین از درخشش اکبر خیری پور دیگر داور آسیایی استان فارس در قضاوتهای این دوره از مسابقات خبر داد و بیان کرد: براساس ارزیابیهای صورت گرفته خیری پور نیز موفق شد قضاوت های خوبی را دراین مسابقات به نمایش بگذارد.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از حمایت ای مسئولان در اعزام این داوران به کشور عربستان تصریح کرد: داشته های کاراته فارس در بخش داوری قابل اتکاست وامیدورایم با حمایتهای مسئولان استانی درشهریور ماه آینده نیز بتوانیم داوران دیگری به کیلینیک آسیایی اعزام کنیم.

وی ادامه داد: 20 نفر از داوران استان فارسی شایستگی اعزام به مسابقات عربستان را داشتند اما متاسفانه به دلیل قوانین داخلی کشور عربستان امکان حضور داوران زن در این مسابقات وجود نداشت و از سوی دیگر برخی از داوران مرد نیز به دلایل مختلفی از جمله محدودیت سهمیه فدراسیون و تاخیر در ارائه مدارک از اعزام به این مسابقات بازماندند.

رئیس کمیته داوران هیئت کارته استان فارس افزود: با موفقیت داوران کاراته فارس در این کلینیک آسیایی، تعداد داوران آسیایی استان فارس به چهار نفر افزایش یافت.

اسماعیلی اضافه کرد: بر اساس تصمیم کنفدراسیون کاراته آسیایی سالانه چهار کلینیک ارتقای داوری آسیایی برگزار می شود و امیدواریم در آینده به دیگر داوران استان فارس نیز فرصت شرکت در این دوره ها داده شود.

بر اساس اعلام مسئولان هیئت کارته استان فارس این داوران ساعت 13 روز پنجشنبه یکم تیرماه وارد فرودگاه بین الماللی شهید آیت الله دستغیب شیراز خواهند شد و مورد استقبال ورزش دوستان قرار خواهند گرفت.