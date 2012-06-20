هنرمند امروز نباید هنرش را در خدمت بیگانگان بگذارد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم احمدی دبیرکل جشنواره ملی علی اکبر(ع) با خیر مقدم و تشکر از حضور حاضران در مراسم درباره هدف از برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره با هدف شناخت استعدادهای ارزشمند جوانان کشور در زمینه‌های هنری طرح‌ریزی شد. این جشنواره که دو سال پیش با همکاری سازمان ملی جوانان و سازمان ورزش کشور برگزار شده بود، امسال بعد از تلفیق این دو سازمان و تشکیل وزارت ورزش با همکاری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت.



وی افزود: برگزاری این جشنواره توسط بخش‌های تخصصی این فرصت را فراهم کرده تا جوانان بیش از پیش مورد توجه دستگاه‌های اجرایی کشور قرار گیرند.



دبیرکل جشنواره در پایان سخنان خود با تشکر از معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: از برادر ارجمند دکتر شاه آبادی تشکر می‌کنم چرا که اگر اشتیاق ایشان برای توجه ویژه به نسل جوان نبود، امروز شاهد برگزاری این جشنواره به این شکل نبودیم.







در ادامه برنامه وزیر ورزش و جوانان در سخنانی گفت: این جشنواره ما را تا حدودی سرافراز کرد، البته می‌دانیم هنرمندان ما بیشتر از این لایق هستند، اما ما فقط می‌توانیم از بخشی از این هنر عظیم تجلیل کنیم، گرچه هیچ تقدیری برای هنر هنرمندان کافی نیست.



عباسی ادامه داد: از همه هنرمندان عزیز و همه کسانی که این جشنواره با صفا و صمصیمی را تدارک دیده‌اند مخصوصا آقای شاه‌آبادی و همه همکاران ایشان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکر کنم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در اوصاف و بزرگی و جلال انسانی حضرت علی اکبر(ع) چیز‌های زیادی وجود دارد و هنرمندان سعی کرده‌اند با هنر خودشان کمی از این بزرگی را بیان کنند و به همین مناسبت و به همین اسم دوستان عزیزمان چنین برنامه‌هایی را تدارک دیده‌اند که مشخص شده است مقصد را به خوبی انتخاب کرده‌ایم و این مقصد حقیقت‌طلبی و فضائل انسانی است که در ابعاد زندگی انسان دیده می‌شود. انسان باید معرفت را بشناسد تا معرفت را معرفی کند و یکی از مواردی که انسان می‌تواند فضایل اخلاقی را درک و دریافت کند این است که این موارد را به خوبی به دیگران برساند، این منش بزرگ و هنرمندانه‌ است.

شاه آبادی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در سخنانی با اشاره به وضعیت امروز جهان گفت: در دنیای امروز همه مسائل به شکل سود و زیان سنجیده می‌شود و اگر بخواهیم با همین میزان نیز بسنجیم جوانان سرمایه دار‌ترین افراد هستند. جوان هنرمند علاوه بر سرمایه جوانی نعمت هنرمند بودن را نیز در اختیار دارد زیرا هنر نماد پاک مردی و نیک مردی است اما هنری ارزشمند است که اصالت ان خدا محوری باشد و انسان محور نباشد.



وی افزود: اگر هنر را عشق و اثر هنری را تجلی عشق بدانیم آن وقت کار را ما ارزش پیدا می‌کند. لذا هنرمند امروز نباید هنرش را در خدمت بیگانگان و مادیات قرار دهد و نباید رابطه خود را با معبود قطع کند.



در این مراسم همچنین برگزیدگان بخش های مختلف معرفی شدند که به شرح زیر است:



تجسمی:



در بخش نگارگری و تذهیب زهرا معصومی، در بخش خوشنویسی سید مرتضی جعفری از ساری، در بخش خوشنویسی ابوالفضل خزائی از قم، در بخش گرافیک و پوستر سیده ساناز البرزی، در بخش تصویرسازی سید میثم موسوی، در بخش نقاشی سعید حسینی، در بخش کاریکاتور مجید داوودی و در بخش عکاسی حسین نورشیر از تهران جوان برتر شناخته شدند.



موسیقی:



آریا لطیف‌پور و مهران خان‌زاده نوازندگان عود، امیر رحمانی وعلی عابدینی نوازندگان سنتور، سینا علم نوازنده کمانچه،

حسین خوش جوان نوازنده نی، آرش هوران نوازنده پیانو و گلاریز کشاورز نوازنده فلوت در این بخش جایزه گرفتند. همچنین گروه همنوازی ایرانی به مدیریت سیما خانقاهی و گروه همنوازی نواحی از قوچان به سرپرستی نسترن ابوالحسن زاده نیز موفق به دریافت جایزه شدند.



هنرهای نمایشی:



علیرضا افروز در بخش موسیقی فیلم از بوشهر و محمدرضا شاه مردی در بخش نمایشنامه نویسی جایزه گرفتند و جایزه ویژه به مرتضی اسدی مرام در بخش کارگردانی تئاتر رسید. در بخش طراحی صحنه امیر دلفانی و محمد رحمانیان موفق به دریافت جایزه شدند. در بخش بازیگری صدیقه مشایخی، حسین نادری در بخش نورپردازی و امیر حسین شریفی از ورامین هم در بخش کارگردانی جایزه گرفتند.



همچنین جایزه ویژه بخش طراحی و ایده متن به احمد صمیمی از تهران رسید. در بخش بازیگری هم حاوردی رضایی از سقز به عنوان جوان برتر انتخاب شد. راضیه دهیائینی از تهران هم نشان ویژه جشنواره را دریافت کرد. ندا فدایی از قم برنده جایزه ویژه جشنواره در بخش کارگردانی شد. طناز رُک رُک نیز در بخش عروسک گردانی برنده بخش ویژه جشنواره شد. حمزه علی محمدی در بخش نمایشنامه نویسی به عنوان برنده این بخش اعلام شد. حامد زارعان هم نشان ویژه این بخش جشنواره را از آن خود کرد.



فیلم:



گروه سنی الف:



در بخش داستانی احمدرضا کرمی برای فیلم "پایان دایره" از بجنورد، در بخش فیلمنامه وحید حاجیلویی برای فیلم "جاده مسدود است" از تهران، در بخش تدوین امید میرزایی برای فیلم "دوما" و در بخش تصویربرداری ضمن تقدیر از یاسر زمانی برای فیلم "پایان دایره" و امید میرزایی برای فیلم "پنجره" به اشکان اشکانی برای فیلم "جاده مسدود است" از تهران اهدا شد.



در بخش مستند سیدمیکائیل موسوی برای کارگردانی فیلم "جرعه‌های تاریخ" از خرم آباد، در بخش تحقیق و پژوهش ضمن تقدیر از محمدرضا باغبانی برای فیلم "بال دستان" و سیدمیکائیل موسوی و عباس شاهرخی برای فیلم "جرعه های تاریخ" و حامد کلجه ای برای فیلم "پارسیاد" از قزوین اهدا شد.



در بخش تدوین یاسر طالبی برای فیلم "آسمان خالی نیست" از ساری و در بخش تصویربرداری ضمن تقدیر از سیدمیکائیل موسوی برای فیلم "جرعه‌های تاریخ" از خرم آباد حامد بقائیان برای فیلم "یک لقمه نان حلال" از تهران جایزه دریافت کردند. در بخش تجربی بنیامین هفت لنگ کارگردان فیلم "اتاقی در نیویورک" از تهران، در بخش فیلمنامه فاطمه دستمرد برای فیلم "سکوت برکه‌ها" از شهر ری جایزه گرفتند.



در بخش پویانمایی در بخش انیماتور سعید مددی ماهانی برای فیلم "قفس" از کرمان و حامد کاتبی برای فیلم "تولد آفتاب" از مشهد موفق به دریافت جایزه شدند.



گروه سنی ب:



در این بخش مدیحه فاطمیه برای بازی در فیلم داستانی "پرسه در رویا" موفق به دریافت جایزه شد و شاهین شیرخانی نیز برای فیلم داستانی "پرسه در رویا" از همدان جوان برتر شد.