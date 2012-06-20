582 واحد مسکن مهر در شهر یاسوج آماده واگذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح چهارشنبه در شورای مسکن استان افزود: این واحدها مجتمع 216 واحدی ساحلی، مجتمع 216 واحدی اداره راه و شهرسازی و 150 واحد از مجتمع مسکن مهر در سروک هستند.

وی همچنین بیان داشت: 516 واحد مسکن مهر هم در گچساران به لحاظ ساخت مراحل پایانی را طی می‌کنند.

نیکزاد با بیان اینکه واگذاری مسکن مهر به متقاضیان براساس بخشنامه کشوری انجام می‌شود، افزود: هم اکنون 11 هزار و 500 واحد مسکن مهر در شهرهای استان در مراحل مختلف در دست ساخت است.

وی عنوان کرد: هفت هزار و 150 واحد مسکن سهم سال 89 استان است که 100درصد قرارداد آنها با بانکها منعقد شده و بسیاری از آنها در دست ساخت است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: سهم واحدهای مسکن خود مالکین برای شهرهای زیر 25 هزار نفر، چهار هزار و 289 واحد است که سه هزار و 771 واحد آن به مرحله نازکاری رسیده است.

وی با اشاره به مسکن روستائی استان گفت: سهم مسکن روستایی سال 90 استان سه هزار و 294 واحد است که تاکنون 30 درصد انعقاد قرار داد شده است.

نیکزاد یادآور شد: سه هزار واحد مسکن روستائی مصوب دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در استان هم وارد مرحله احداث شده‌اند.