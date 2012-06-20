  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

نیکزاد عنوان کرد:

582 واحد مسکن مهر در شهر یاسوج آماده واگذاری است

582 واحد مسکن مهر در شهر یاسوج آماده واگذاری است

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: کارهای اجرایی، آب، برق و گاز 582 واحد مسکن مهر در شهر یاسوج انجام گرفته که با انجام آسفالت محوطه در مدت 15 روز آینده این واحدها برای واگذاری آماده می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح چهارشنبه در شورای مسکن استان افزود: این واحدها مجتمع 216 واحدی ساحلی، مجتمع 216 واحدی اداره راه و شهرسازی و 150 واحد از مجتمع مسکن مهر در سروک هستند.

وی همچنین بیان داشت: 516 واحد مسکن مهر هم در گچساران به لحاظ ساخت مراحل پایانی را طی می‌کنند.

نیکزاد با بیان اینکه واگذاری مسکن مهر به متقاضیان براساس بخشنامه کشوری انجام می‌شود، افزود: هم اکنون 11 هزار و 500 واحد مسکن مهر در شهرهای استان در مراحل مختلف در دست ساخت است.

وی عنوان کرد: هفت هزار و 150 واحد مسکن سهم سال 89 استان است که 100درصد قرارداد آنها با بانکها منعقد شده و بسیاری از آنها در دست ساخت است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: سهم واحدهای مسکن خود مالکین برای شهرهای زیر 25 هزار نفر،  چهار هزار و 289 واحد است که سه هزار و 771 واحد آن به مرحله نازکاری رسیده است.

وی با اشاره به مسکن روستائی استان گفت: سهم مسکن روستایی سال 90 استان سه هزار و 294 واحد است که تاکنون 30 درصد انعقاد قرار داد شده است.

نیکزاد یادآور شد: سه هزار واحد مسکن روستائی مصوب دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در استان هم وارد مرحله احداث شده‌اند.

کد مطلب 1630800

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها