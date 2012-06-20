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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۷

اسداللهی:

کشاورزی و دامداری دیگر پاسخگوی نیاز مردم تایباد نیست

کشاورزی و دامداری دیگر پاسخگوی نیاز مردم تایباد نیست

تایباد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تایباد، تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز دیگر کشاورزی و دامداری پاسخگوی نیاز مردم تایباد و تربت جام نیست و بایستی تلاش شود پای صنعت و معادن در منطقه باز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اسداللهی در بازدید از روستاهای چهاربرجی، خیابان و پساوه ازتوابع بخش میان ولایت شهرستان تایباد در جمع مردم آن منطقه اظهار داشت: امروز نگاهی خوبی به منطقه ما جلب شده است و کارهای زیادی در باب محرومیت زدایی صورت گرفته است و بایستی تلاش شد تا این نگاه به منطقه بیشتر جلب شود.

دبیر کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص توجه به مناطق محروم گفت: شهرستان های تایباد، تربت جام و باخرز با چهار سال گذشته قابل قیاس نبوده و با توجه به اینکه بودجه استان مطلوب نبوده در خیلی از شاخصه ها از استان جلو هستیم.

سرانه ورزشی هر نفر در تایباد 33 سانتیمتراست

نائب رئیس مجمع نمایندگان استان با انتقاد شدید از وضعیت ورزش شهرستان گفت: در حوزه ورزش از متوسط استان عقب هستیم و سرانه هر نفر در شهرستان 33 سانتی متر و در استان 58 سانتی متر است که ما این آمار را قبول نداریم و سرانه ما کمتر از این است.

نماینده مردم شهرستان تایباد ، تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه بهداشت و درمان اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است و امروز شاهد حضور پزشکان متخصص در همه حوزه های درمانی در شهرستان هستیم.

لزوم توزیع جاذبه های صنعتی خراسان رضوی در شهرستان ها

وی با اشاره به اینکه سمت و سوی نظام رسیدگی به محرومین است گفت: ما به دنبال محقق کردن مطالبات مردم هستیم و حق مردم منطقه را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

دبیر کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: جاذبه های صنعتی استان در مشهد مستقر شده و بایستی این جاذبه ها در سطح استان و با توجه به قابلیت ها توزیع شود و ما به دنبال عملی کردن آن هستیم.

کد مطلب 1630805

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