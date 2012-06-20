به گزارش خبرنگار مهر، مجید دوستعلی عصر سه شنبه در آیین معارفه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان اظهار داشت: در صورتیکه فرهنگ کار براساس مبانی اسلامی نهادینه شود مشکلات کشور در زمینه کار برطرف خواهد شد.وی با اشاره به عنوان سال جاری گفت: مقام معظم رهبری چندین سال پی در پی در نامگذاری سال ها مسائل اقتصادی را مطرح کرده اند که این امر نشاندهنده اهمیت این موضوع است.دوستعلی بر لزوم اجرایی کردن فرامین رهبری تاکید و تصریح کرد: وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه به طور جدی وارد شده و به عنوان یکی از خاکریزهای جبهه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی عمل می کند.این مسئول بر لزوم افزایش کیفیت کالاهای داخلی تاکید و تصریح کرد: لازمه این امر مهارت آموزی است که متولی این امر فنی و حرفه ای است.وی با اشاره به تحریم های اعمال شده علیه ایران گفت: دشمنان نظام در صدد هستند که به هر طریقی به کشور ضربه وارد کرده و مردم را تحت فشار قرار دهند.دوستعلی ادامه داد: امروز دشمنان جنگ اقتصادی راه انداخته اند و قصد دارند از این طریق به نظام صدمه بزنند.قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ادغام سه وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: این امر باعث می شود که با جمع بندی نقاط مثبت این سه وزارت خانه خدمات با کیفیت بهتر به مردم ارائه شود.وی ابراز داشت: وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای جنبه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

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