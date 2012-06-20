آمریکائیهای مرتکب قرآن سوزی تنبیه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، هفت نفر از نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان به دلیل نقش خود در به آتش کشیدن قرآن تنبیه می شوند.

این اقدام نظامیان آمریکایی در پایگاه بگرام موجب شد که کشور افغانستان نزدیک به یک ماه دچار بحران شود و در نتیجه اعتراضات مردم این کشور به اقدام نظامیان آمریکایی 40 نفر نیز کشته شوند.

بر اساس این گزارش، شش نفر از نیروهای ارتش آمریکا و یک نفر نیز از تفنگدارن دریایی این کشور در جریان قرآن سوزی دخیل بوده اند که واشنگتن اعلام کرده آنها را تنبیه می کند.

نکته جالب در خصوص این افراد آن است که آمریکا اعلام کرده جرم این افراد شامل تخلفات جزایی و حقوقی نمی شود، چون آتش گرفتن قرآن در پایگاه بگرام تصادفی بوده است.

به نوشته دیلی تلگراف، آتش زدن قرآن در زندان بگرام موجب شد تا روابط آمریکا و افغانستان به نقطه حساسی برسد و کابل که از کشته شدن شهروندان غیر نظامی خود در عملیات های ناتو ناراحت بود با این اقدام آمریکا برآشفت و در نتیجه آن کل کشور افغانستان صحنه اعتراضات مردمی علیه آمریکا شد.

آتش زدن قرآن در پایگاه بگرام در سال گذشته انجام گرفت، اما تبعات آن همچنان در افغانستان ادامه دارد. درهمین رابطه در اسفندماه گذشته بازرسان ارتش آمریکا هویت 5 نظامی آمریکایی که در قرآن سوزی در پایگاه بگرام مشارکت داشتند را شناسایی کردند.

بنابر اعلام ماموران تحقیق این پرونده 5 نظامی آمریکایی که در قرآن سوزی مشارکت داشته اند، همچنان در افغانستان حضور دارند.