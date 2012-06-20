اعطای جایزه پیامبر اعظم(ص) در علم و فناوری/ معرفی دانشمندان مسلمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبردزفولی با اشاره به جلسه 714 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست علی لاریجانی از تصویب جایزه جهانی پیامبر اعظم (ص) در عرصه علم و فناوری در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبرداد.

تصویب جایزه جهانی پیامبر اعظم (ص) در عرصه علم و فناوری

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران گفت: جایزه جهانی پیامبر اعظم (ص) مجموعه دانشمندان مسلمان را در برخواهد گرفت و دارای شورای سیاستگذاری به ریاست معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و عضویت تعدادی از دانشمندان داخلی و خارجی، برخی نهادهای مهم بین‌المللی موثر در عرصه‌های علم و فناوری، تعدادی از دانشگاه‌های مهم کشور مانند دانشگاه تهران و شریف و شخصیت‌های حقوقی مانند وزرا و مسئولین ذی‌ربط خواهد بود.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: این شورای سیاستگذاری به ‌زودی تشکیل خواهد شد و این جایزه هر سال براساس اولویت‌هایی که تعیین خواهد شد به برجسته‌ترین دانشمندان علم و فناوری از کشورهای مختلف براساس داوری‌های انجام گرفته تعلق خواهد گرفت.

وی گفت: تلاش خواهد شد تا ارزش مادی این جایزه در زمره ارزشمندترین جایزه‌های بین‌المللی که به دانشمندان در رشته‌های مختلف تعلق می‌گیرد، باشد.

اعطای جایزه پیامبر اعظم (ص) در هفته وحدت

مخبر دزفولی افزود: جزئیات جایزه پیامبر اعظم (ص) پس از تدوین چارچوب‌های آن، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و تشکیل شورای سیاستگذاری اعلام خواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: زمان اعطای این جایزه، در هفته وحدت خواهد بود که می‌تواند نقش وحدت‌آفرین را در مجموعه نخبگان و دانشمندان جهان اسلام ایفا کند.

جایزه پیامبر اعظم (ص) برای برجسته کردن نقش دانشمندان مسلمان در تمدن‌سازی

مخبردزفولی گفت: امیدواریم این تدبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بتواند جای خود را در بین نخبگان و دانشمندان جهان اسلام باز کند و حرکت رو به جلویی که در عرصه علم و فناوری در ایران و به تبع آن در جهان اسلام شکل گرفته است در برجسته کردن نقش دانشمندان مسلمان در تمدن‌سازی نوین جهان و آینده بشریت موثر باشد.

وی افزود: تلاش بر این است که جایزه جهانی پیامبر اعظم (ص) امسال به برگزیدگان اعطا شود، ولی اگر مقدمات برگزاری و اهدای آن در سال جاری فراهم نشود از سال آینده به‌طور قطع شاهد اهدای این جایزه خواهیم بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بخش دیگری از جلسه شب گذشته شورا، گفت: ادامه تصویب موضوع مهندسی فرهنگی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. به ‌دلیل حساسیت خاصی که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش‌های موضوع مهندسی فرهنگی دارند، این مبحث با دقت مضاعف به جلو می‌رود.

مخبردزفولی اضافه کرد: امیدواریم هرچه زودتر به بخش‌های اولویت‌های فرهنگی، تقسیم کار دستگاه‌های فرهنگی و اسناد مرتبط با پیشرفت فرهنگی کشور وارد شویم.

وی افزود: اسناد مرتبط با پیشرفت فرهنگی کشور شامل عرصه‌های فرهنگ عمومی و مباحث مهم فرهنگی تبلیغی مانند سینما، تئاتر، کتاب، مطبوعات و بخش‌های مختلف مربوط به فرهنگ عمومی جامعه مانند تقویت مساجد و... است که در جلسات آتی این موضوع پی گرفته خواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در چرخه علم و فناوری کشور گام‌های بزرگی برداشته شده است و اسناد بالادستی مانند نقشه جامع علمی کشور و سندهای حساس مانند فناوری نانو، فناوری زیستی، علوم شناختی و... که برنامه‌های آینده کشور در عرصه علم و فناوری را مشخص می‌کند، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و ما هر روز شاهد به بار نشستن حجم زیادی از تولیدات علمی کشور هستیم.