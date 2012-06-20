به گزارش خبرنگار مهر، برونو متسو سرمربی فرانسوی پیشین تیم‌های ملی سنگال، قطر و امارات که دوشنبه شب وارد ایران شده بود، روز سه‌شنبه با محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه، علی پروین عضو هیئت مدیره و علی کریمی کاپیتان دوم پرسپولیس و برخی دیگر از مسئولان باشگاه گفتگوهایی داشت.

این مربی از امکانات باشگاه پرسپولیس از جمله ورزشگاه درفشی‌فر هم بازدید کرد و پس از حضور 24 ساعته در ایران، شب گذشته به امارات رفت و قرار است تا 48 ساعته آینده وضعیتش برای هدایت تیم پرسپولیس در فصل آینده مشخص شود.

در این رابطه قرار است مسئولان باشگاه پرسپولیس با مصطفی دنیزلی مذاکره کنند و در صورتیکه وی حاضر به ادامه همکاری نبوده و قراردادش را با این باشگاه لغو کند، مذاکره با مربی فرانسوی جدی‌تر خواهد شد.

البته در این بین نام گزینه‌های دیگری هم مطرح شده است که به نظر می‌رسد شانس کمتری نسبت به دنیزلی و متسو دارند و از بین این دو نفر، سکاندار فصل آینده سرخپوشان مشخص خواهد شد.

روز گذشته هم محمد رویانیان اعلام کرده بود علی دایی سرمربی پرسپولیس نمی‌شود و از بین مصطفی دنیزلی، برونو متسو و مربیان مطرح دیگر، سرمربی سرخپوشان مشخص خواهد شد.