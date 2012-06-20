عملکرد قوه قضائیه مردم را امیدوار کرده است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سوء استفاده بانکی اتفاق افتاده در کشور واقعه ای تلخ بود، زیرا در یک کشور اسلامی و به دور از چشم ناظران و بازرسان این اتفاق که زمینه قبلی دارد رخ داده است.

وی تصریح کرد: اینکه قوه قضائیه مجری عدالت است و به شدت و جدی با این مفاسد برخورد می کند اتفاق شیرینی بود.

وی عنوان کرد: این برخورد قوه قضائیه در سطح جامعه امیدواری ایجاد کرد که تا فساد کشف شود سیستم قضایی کوتاه نمی آید و اجرای عدالت مهم است.

ولی نژاد یادآور شد: مراکز اطلاعاتی و قوه قضائیه چشم بیدار نظام هستند و با کشف خلاف و مفاسد به شدت با آن برخورد می شود.