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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

ولی نژاد در گفتگو با مهر:

عملکرد قوه قضائیه مردم را امیدوار کرده است

عملکرد قوه قضائیه مردم را امیدوار کرده است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تقدیر از برخورد قوه قضائیه با عوامل مفاسد اقتصادی گفت: عملکرد قوه قضائیه در این زمینه مایه امیدواری مردم شده است.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سوء استفاده بانکی اتفاق افتاده در کشور واقعه ای تلخ بود، زیرا در یک کشور اسلامی و به دور از چشم ناظران و بازرسان این اتفاق که زمینه قبلی دارد رخ داده است.

وی تصریح کرد: اینکه قوه قضائیه مجری عدالت است و به شدت و جدی با این مفاسد برخورد می کند اتفاق شیرینی بود.

وی عنوان کرد: این برخورد قوه قضائیه در سطح جامعه امیدواری ایجاد کرد که تا فساد کشف شود سیستم قضایی کوتاه نمی آید و اجرای عدالت مهم است.

ولی نژاد یادآور شد: مراکز اطلاعاتی و قوه قضائیه چشم بیدار نظام هستند و با کشف خلاف و مفاسد به شدت با آن برخورد می شود.

کد مطلب 1630817

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