سامانه دیجیتال صدا و سیمای خراسان رضوی تکمیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی گفت: با تکمیل این سامانه امکان برخورداری از دریافت دیجیتالی شبکه های تلویزیونی کشور در استان افزایش خواهد یافت.
وی اظهارکرد: طبق تصمیم هیئت دولت در صدمین سفر استانی، تا سال 92 تمام مناطق شهری و روستایی با جمعیت بیش از 100 هزار نفر مشمول این طرح خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: برای اجرای این پروژه 320 میلیارد ریال اختصاص یافته است.
40 درصد از هزینه تکمیل سامانه توسط استانداری تامین می شود
وی بیان کرد: 40 درصد از هزینه تکمیل سامانه دیجیتال توسط استان و بقیه از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.
صلاحی گفت: با اجرای این طرح پوشش دیجیتالی در این مناطق به طور متوسط 90 درصد خواهد بود.
وی بیان کرد: احداث پایگاه جدید صدا و سیمای استان با همکاری استانداری خراسان رضوی از دیگر تصمیمات دولت در حوزه صدا و سیما است که اجرایی خواهد شد.
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