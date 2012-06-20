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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱

با همکاری استانداری/

سامانه دیجیتال صدا و سیمای خراسان رضوی تکمیل می شود

سامانه دیجیتال صدا و سیمای خراسان رضوی تکمیل می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی از تکمیل سامانه دیجیتال صدا و سیمای استان با همکاری و حمایت مالی استانداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی گفت: با تکمیل این سامانه امکان برخورداری از دریافت دیجیتالی شبکه های تلویزیونی کشور در استان افزایش خواهد یافت.

وی اظهارکرد: طبق تصمیم هیئت دولت در صدمین سفر استانی، تا سال 92 تمام مناطق شهری و روستایی با جمعیت بیش از 100 هزار نفر مشمول این طرح خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: برای اجرای این پروژه 320 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

40 درصد از هزینه تکمیل سامانه توسط استانداری تامین می شود

وی بیان کرد: 40 درصد از هزینه تکمیل سامانه دیجیتال توسط استان و بقیه از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.

صلاحی گفت: با اجرای این طرح پوشش دیجیتالی در این مناطق به طور متوسط 90 درصد خواهد بود.

وی بیان کرد: احداث پایگاه جدید صدا و سیمای استان با همکاری استانداری خراسان رضوی از دیگر تصمیمات دولت در حوزه صدا و سیما است که اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 1630822

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