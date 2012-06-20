برداشت آب از چاه ها طبق استاندارد نیست

اسماعیل نجار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه استان کرمان یک و یک دهم میلیارد برداشت منفی آب دارد، اظهار داشت: چگونه از چاه ها استفاده و چگونه برداشت می کنیم که اینگونه برداشت منفی ایجاد شده است.
وی تاکید کرد: اگر منابع طبیعی را درست مدیریت و استفاده کنیم برکات آن را علی رغم خشکسالی ها که گریبان گیر آن هستیم شاهد خواهیم بود.
وی افزود: کرمان 183 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که بارش باران در سال 80 میلیمتر و بیشترین آن تا 150 میلی متر بوده است که آب جمع آوری شده آن 22 و نیم میلیارد آب خواهد شد و نیمی از آب تبخیر و بلا استفاده و نیمی از آن نیز به آب های زیر زمینی منتقل می شود چه استفاده ای از این چاه ها می کنیم که اینگونه بحران ایجاد شده است.
نجار گفت: علت اینکار نتیجه مستقیم دست کاری و دخالت های انسان در چرخه طبیعت و به کارگیری وسایل نادرست در محیط زیست است.
وی افزود: حفاظت از گونه های گیاهی، اصلاح الگوی آبیاری و کاهش مصرف آب و افزایش راندمان کشاورزی، حفظ تعادل در برداشت، رعایت حق آبه تالاب و دریاچه ها، بالا بردن سطح آگاهی مردم در نگهداری طبیعت و استفاده درست از محیط زیست از جمله کارهایی است که باید برای حفظ محیط زیست باید صورت گیرد.
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