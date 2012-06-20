برداشت آب از چاه ها طبق استاندارد نیست

اسماعیل نجار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه استان کرمان یک و یک دهم میلیارد برداشت منفی آب دارد، اظهار داشت: چگونه از چاه ها استفاده و چگونه برداشت می کنیم که اینگونه برداشت منفی ایجاد شده است.



وی تاکید کرد: اگر منابع طبیعی را درست مدیریت و استفاده کنیم برکات آن را علی رغم خشکسالی ها که گریبان گیر آن هستیم شاهد خواهیم بود.



وی افزود: کرمان 183 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که بارش باران در سال 80 میلیمتر و بیشترین آن تا 150 میلی متر بوده است که آب جمع آوری شده آن 22 و نیم میلیارد آب خواهد شد و نیمی از آب تبخیر و بلا استفاده و نیمی از آن نیز به آب های زیر زمینی منتقل می شود چه استفاده ای از این چاه ها می کنیم که اینگونه بحران ایجاد شده است.

استاندار کرمان اظهار داشت: امروزه تغییر اقلیم و آب و هوایی را در جهان شاهد هستیم که اثرات مخرب را در کشور ملاحضه می کنیم که ناشی از این موضوع است.



نجار گفت: علت اینکار نتیجه مستقیم دست کاری و دخالت های انسان در چرخه طبیعت و به کارگیری وسایل نادرست در محیط زیست است.



وی افزود: حفاظت از گونه های گیاهی، اصلاح الگوی آبیاری و کاهش مصرف آب و افزایش راندمان کشاورزی، حفظ تعادل در برداشت، رعایت حق آبه تالاب و دریاچه ها، بالا بردن سطح آگاهی مردم در نگهداری طبیعت و استفاده درست از محیط زیست از جمله کارهایی است که باید برای حفظ محیط زیست باید صورت گیرد.

