شکست مذاکرات احزاب یونانی برای تشکیل کابینه/ گفتگوها امروز ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان و آسوشیتد پرس، محافظه کاران یونانی امروز چهارشنبه امیدوارند که دولت ائتلافی با هدف دریافت کمک های اقتصادی برای خروج از بحران بدهی تشکیل شود.

تلویزیون ملی یونان با اشاره به عدم حصول توافق در نشست شب گذشته احزاب یونانی، از موکول شدن ادامه این مذاکرات به امروز چهارشنبه خبر دادند.

حزب محافظه کار "دموکراسی نوین"، "پاسوک" و چپگرایان "دیمار" که در انتخابات یکشنبه گذشته 179 کرسی از 300 کرسی پارلمان را از آن خود کردند، درباره تشکیل دولت و ادامه حضور این کشور در منطقه یورو مذاکره می کنند.

در همین حال "اونجلس ونیزلس" رئیس حزب پاسوک گفت: سوسیالیست های حامی تشکیل دولت در تلاش برای خروج از بحران سیاسی هستند و در این مذاکرات سعی می کنند تا به اختلافات پایان دهند.

مذاکرات 3 حزب یونانی زیر سایه فشارهای جامعه جهانی انجام می شود و اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی اجرای برنامه کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها را به عنوان شرط اهدای کمک 130 میلیون یورویی خود به آتن اعلام کرده اند.

در همین رابطه ساماراس اعلام کرده که یونان به تعهدات خود در این زمینه عمل می کند، زیرا برنامه ریاضت اقتصادی و شرایط تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، این کشور را از ورشکستگی نجات داده و از خروج آن از منطقه یورو نیز جلوگیری می کند.

این مذاکرات درحالی امروز چهارشنبه پیگیری می شود که از هر ده نفر یونانی هشت نفر خواهان پایبندی به یورو می باشند، اما اکثریت مردم این کشور مخالف طرحهای ریاضتی تحمیلی اتحادیه اروپا هستند.

از سوی دیگر رئیس حزب سیریزا به مردم کشورش تلقین می کند که هر دوی این اهداف که ظاهرا با هم تناقض دارند، قابل دستیابی می باشد.