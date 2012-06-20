مساعدت مالی بر اساس میزان فعالیت به کانون های مساجد اختصاص پیدا می کند

رضا ضرغامی در حاشیه مراسم مدیران کانون های مساجد کاشمر خلیل آباد و بردسکن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: هرچه کانون یک مسجد عضو بیشتری داشته باشند به همان میزان امکانات بیشتری به آنها اختصاص می یابد.

وی با بیان اینکه فقط سیزده درصد مساجد استان دارای کانون مساجد نیستند، گفت: هم اکنون در استان 1260 کانون در 27 شهرستان استان فعال هستند، که 667 کانون آن مربوط به مساجد روستاها می شود.

وی با بیان اینکه داشتن یک مکان مناسب در هر مسجد برای راه اندازی یک کانون مساجد از الزامات است، افزود: موافقت امام جماعت مسجد و هیئت امنا نیز در تسریع راه اندازی کانون در یک مسجد مورد نیاز است.

وی در ادامه از حضور بین یکصد تا 130 جوان فعال در هرکدام از این کانون ها خبر داد و افزود: هم اکنون به کانون های فعال دو نوع بودجه اختصاص می یابد که مبلغ 650 هزار تومان از طرف ستاد عالی کانون های مساجد کشور و یک بودجه ارتقاء فرهنگی از استانداری به مبلغ دو میلیون و 650 هزار تومان برای راه اندازی هر کانون اختصاص پیدا می کند.

ضرغامی از شعار استاندار محترم استان مبنی برهر مسجد یک کانون نیز خبرداد و افزود: سال قبل در استان 500 کانون فرهنگی هنری مساجد راه اندازی شده است.