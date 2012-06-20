به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در شش بخش تنظیم شده است. بعد از مقدمه دفتر قم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، مقدمه مؤلف قرار گرفته است.

مفهوم ذکر، گونه شناسی ذکر، رفتار و گفتار ذاکران حق، اولیا و محفل نشینی آنان، ذکر و قدرت معنوی حماسه آفرینان انقلاب اسلامی و آثار عرفانی ذکر از منظر امام خمینی(ره) عناوین شش بخش این اثر است.

در بخش مفهوم ذکر مباحثی مانند ذکر و عبادت، ذکر و شکر، ذکر و مفاهیم معنوی تربیتی اسلام، ذکر عشق و اخلاص، ذکر توجه و حضور قلب و ذکر و فکر مورد توجه مؤلف قرار گرفته است. همچنین در بخش گونه شناسی ذکر هم موضوعاتی مانند ذکر قلبی و ذکر زبانی، منزلت ذکر قلبی و ذکر زبانی در منظر امام خمینی(ره)، ذکر زبانی یا اظهار دلدادگی بندگان، ذکر زبانی در جمع، ذکر زبانی در منظر عرفانی امام خمینی(ره)، مشارکت پذیری اعضای ظاهری و باطنی انسان در ذکر، کمال گرایی ذاکر در ذکر، در روشنای ذکر عارفانه، تأثیرپذیری متقابل اعضای ظاهری و باطنی آدمی، راز تکرار اذکار، هشدار به برخی ذاکران زبانی، ذکر قلبی و ذکر خفی و خلوت نشینان ذکر مورد بحث و بررسی نویسنده قرار گرفته است.

انسان و تزلزل های باطنی، دست یابی به رفتار و گفتار کمال گرایانه، نشانه شناسی ذاکران هم از مباحث مورد بحث در بخش رفتار و گفتار ذاکران حق است. اولیاء و محفل نشینی آنان عنوان بخش چهارم این اثر است که در آن به موضوعاتی نظیر محفل های سالم و ناسالم، نفس مطمئنه در تفسیر امام راحل(ره)، نفس مطمئنه و حیرت میان ندا و نجوا، فضیلت ذکر و محفل ذاکران واصل، چند پند کوتاه برای نوسالکان و نمونه هایی از محفل نشینی حضرت امام (ره) پرداخته می شود.

در بخش ذکر و قدرت معنوی حماسه آفرینان انقلاب اسلامی هم مباحثی مانند ذکر و ولایت الله، نقش ذکر الله در پیروزی سیاسی و معنوی ملت ایران، ذکر الله در اسلام ناب محمدی(ص)، ذکر الله طریق نجات جهان امروز، فلسفه تأکید امام خمینی(ره) بر یاد خدا و تهذیب نفس، روحانیت و ضرورت هدایتگری با اسم خدا مورد توجه نویسنده قرار گرفته است.

در بخشی از مقدمه مؤلف آمده است: بحث ذکر و ذاکر بودن، از مباحثی است که همواره مورد توجه دینداران، به ویژه سالکان و عالمان پرهیزگاران بوده و در کتاب های مختلف اخلاقی و عرفانی این بحث مطرح شده است. از این رو در آثار عرفانی و اخلاقی امام خمینی(ره) که خود سالکی واصل و عالمی عامل بود، این بحث از جایگاه مهم و ویژه ای برخوردار است.

وی می افزاید: در این کتاب، با نگاهی به آثار امام خمینی(ره) این مهم مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و با بهره گیری از آیات و روایات، رابطه ذکر و عبادت، ذکر و شکر و جایگاه و انواع آن و نیز تأثیر ذکر و نقش آن در حماسه آفرینان انقلاب اسلامی تبیین شده است. امید است متن حاضر مورد توجه علاقه مندان قرار گیرد و موجب ارتباط بیشتر آنان با خالق جهان و معبود مهربان گردد.

یادآور می شود، کتاب "ذکر"از مجموعه کتاب های امام خمینی(س) و مفاهیم اخلاقی تألیف ابوالفضل هدایتی به شمارگان 5000 نسخه و به بهای 25000 ریال به همت چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) در سال جاری منتشر شد.