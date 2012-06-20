به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی یکروزه ورزش و بیمارها هشتم خرداد ماه سال جاری در استان البرز به همت هیئت پزشکی ورزشی استان البرز برگزار می شود.



این کارگاه آموزشی یکروزه ساعت 8 صبح لغایت 13 در محل هیئت پزشکی ورزشی ویژه مربیان و ورزشکاران استان برگزار می شود.



کپی آخرین مدرک تحصیلی، پرداخت مبلغ یکصدهزار ریال، تکمیل فرم ثبت نام از جمله شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام است.



مهلت ثبت نام تا تاریخ ششم تیرماه است که علاقمندان می توانند به دبیرخانه هیئت پزشکی ورزشی استان البرز واقع در مجموعه ورزشی دکتر شریعتی یا اداره کل ورزش و جوانان استان البرز ، واحد بیمه پزشکی ورزشی و همچنین چهارراه طالقانی ، کوچه شهروز ، باشگاه استقلال ، واحد بیمه پزشکی ورزشی مراجعه کنند.

