گیلاس ایرانی سهم ترکیه را در بازار روسیه کاهش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ‌"روسیسکایا ‌گازتا" ‌در مطلبی تحت عنوان "گیلاس ایرانی" در ضمیمه بازرگانی خود ‌موضوع ‌واردات ‌گیلاس ‌به ‌روسیه ‌از ‌دو ‌کشور ‌مولداوی ‌و ‌ایران را مورد بررسی قرار داده است.

در این مطلب آمده است: ‌گفته ‌می‌شود ‌که ‌رشد ‌واردات ‌این ‌نوع ‌میوه ‌از ‌ایران ‌باعث ‌کاهش ‌سهم ‌25 ‌درصدی ‌ترکیه ‌در ‌بازار ‌روسیه ‌شد. ‌

در این ‌مقاله ‌ارقام ‌سازمان ‌گمرک ‌ایران ‌آورده ‌شده ‌که بر اساس ‌آن ‌روسیه ‌برای ‌اولین ‌بار ‌به ‌عنوان دومین ‌وارد ‌کننده ‌گیلاس ‌ایرانی ‌(5.9 ‌میلیون ‌دلار ‌در ‌سال ‌2011) ‌شناخته ‌می شود.

این روزنامه می نویسد: ‌طرف ‌ایرانی ‌امیدوار ‌است ‌که ‌در ‌سال ‌2012 ‌صادرات ‌گیلاس ‌به ‌روسیه ‌حد ‌اقل ‌معادل ‌6 ‌میلیون ‌دلار ‌باشد.

روزنامه ‌"روسیسکایا ‌گازتا ‌در ‌این ‌مقاله ‌آورده ‌است: ‌صادرات ‌فزاینده ‌محصولات ‌کشاورزی ‌ایرانی ‌به ‌فدراسیون ‌روسیه ‌شامل ‌گیلاس، ‌سیب ‌زمینی، ‌سبزیجات، ‌چای، ‌مرکبات، ‌زیتون، ‌برنج ‌و ‌مواد ‌خوراکی سبب ‌بروز ‌مشکلات ‌در ‌روابط ‌بازرگانی ‌ایران ‌با ‌کشورهای ‌غربی نیز شده است.

