  1. ورزش
۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۱

تیراندازی‌ باکمان - آمریکا/

کمانداران ایران به مرحله حذفی صعود کردند

کمانداران ایران به مرحله حذفی صعود کردند

مسابقات جهانی و انتخابی المپیک تیراندازی با کمان با صعود تمام نمایندگان زن و مرد ایران به مرحله حذفی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، در آغاز مسابقات جهانی و انتخابی المپیک تیراندازی با کمان  که در شهر آگدن کشور آمریکا جریان دارد، بامداد امروز چهارشنبه در بخش ریکرو مردان  میلاد وزیری توانست رتبه سوم را در بین 162 ورزشکار به دست آورد. وزیری با کسب این رتبه و دو دور استراحت به مرحله یک شانزدهم صعود کرد.

همچنین کیوان ریاضی مهر نیز رتبه 24، حامد فوری در رتبه 102 و نادر منوچهری مقدم نیز به رتبه 119 دست یافتند تا هر چهار ورزشکار ایران در بخش مردان به دور حذفی راه یابند.

در بخش بانوان مسابقات جهانی تیراندازی با کمان نیز که با حضور 127 ورزشکار برگزار شد،  زهرا دهقان در رتبه 57، مریم محمودی سرشت در رتبه 67 و ساره اسدی در رتبه 76 قرارگرفتند که با این نتایج بانوان کشورمان نیز به دور حذفی راه یافتند.

کد مطلب 1630854

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