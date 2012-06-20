به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی صبح چهارشنبه در کارگاه آموزشی تحول بنیادین هفت هزار نفری آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه آموزش و پرورش مهمترین نهاد فرهنگی کشور و مولد سرمایه های انسانی است، گفت: زیباترین تولیدات در آموزش و پرورش شکل می گیرد.

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه سند تحول بنیادین قانون اساسی در نظام آموزش و پرورش کشور است، گفت: بنا بر فرموده مقام معظم رهبری بند بند این قانون باید به طور کامل اجرا شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه راه پیشرفت کشور زمانی هموار خواهد شد که کشور دارای نیروی انسانی مولد و دارای تفکر باشد، اظهار داشت: این امر نیازمند نظام آموزشی قوی است.

وی آموزش و پرورش را مهمترین نهاد فرهنگی کشور برشمرد و ادامه داد: آموزش و پرورش مولد سرمایه های اجتماعی است.

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه امروز نگاه به آموزش و پرورش، نگاه به اندیشه، تفکر، خلاقیت و نوآوری و مهارت آموزشی است، افزود: ارتقا جایگاه، شان، موقعیت اجتماعی و نوع نگاه مردم به معلم از مهمترین برنامه های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: کتاب درسی خوب در آموزش و پرورش کتابی است که دانش آموز به آن عمل کند.