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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۸

جعفری:

تیم های آموزشی سیار فنی و حرفه ای به روستاهای رفسنجان اعزام شدند

تیم های آموزشی سیار فنی و حرفه ای به روستاهای رفسنجان اعزام شدند

رفسنجان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای رفسنجان از اعزام تیم های سیار آموزشی فنی و حرفه ای به روستاهای این شهرستان خبر داد.

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم های آموزشی سیار برای ارئه آموزش های فنی و حرفه ای به روستاهای حومه شهرستان رفسنجان از جمله روستای هرمزدآباد، اسلام آباد و نوش آباد اعزام شده اند.

وی گفت: تعداد 98 نفر کارآموز در 9 رشته دوره آموزشی فنی و حرفه ای رفسنجان ثبت نام کرده اند.

جعفری بر لزوم غنی سازی اوقات فراغت جوانان تاکید کرد و گفت: سعی شده است که شروع و پایان دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در فصل تابستان باشد. 

این مسئول با تاکید بر توسعه مهارت آموزی در جامعه بیان داشت: آموزش های فنی و حرفه ای نقش مهمی در رفع مشکل اشتغال و بیکاری دارند.
 

کد مطلب 1630865

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