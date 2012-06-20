تیم های آموزشی سیار فنی و حرفه ای به روستاهای رفسنجان اعزام شدند

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم های آموزشی سیار برای ارئه آموزش های فنی و حرفه ای به روستاهای حومه شهرستان رفسنجان از جمله روستای هرمزدآباد، اسلام آباد و نوش آباد اعزام شده اند.

وی گفت: تعداد 98 نفر کارآموز در 9 رشته دوره آموزشی فنی و حرفه ای رفسنجان ثبت نام کرده اند.

جعفری بر لزوم غنی سازی اوقات فراغت جوانان تاکید کرد و گفت: سعی شده است که شروع و پایان دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در فصل تابستان باشد.

این مسئول با تاکید بر توسعه مهارت آموزی در جامعه بیان داشت: آموزش های فنی و حرفه ای نقش مهمی در رفع مشکل اشتغال و بیکاری دارند.

