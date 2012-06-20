به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی به مناسبت روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی آمده است: ناگفته پیداست که انقلاب اسلامی ایران نگاهی نو در عرصه‌ تبلیغات را به روی دنیا گشود و در واقع جهان با پدیده‌ای جدید از تبلیغات مبتنی بر دین و واقعیت مواجه شد.

رویارویی نظام مادی و نظام خدامحور انقلاب اسلامی در عرصه تبلیغات هم مشخص شد و مبرهن است که استکبار جهانی بر پایه تبلیغات وسوسه‌انگیز منبعث از نظام مادی، از انواع ابزارها و شیوه‌ها برای پیروز شدن در عرصه تبلیغات، ارتباطات و اطلاع‌رسانی استفاده می کند در حالیکه در نظام دینی، تبلیغ در حقیقت هدایت انسان‌ها به سوی نور و کشف حقایق برای آنهاست و در این زمینه پیامبران به عنوان اسوه‌های تبلیغ همواره مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

امروز باورمان این است که هیچ‌یک از روش‌ها و ابزارهای نظام مادی، با همه فریفتگی خود نمی‌تواند جایگزین محتوایی شوند که در تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی وجود دارد، چرا که اطلاع‌رسانی دینی مبتنی بر سه محور بسیار مهم مفاهیم اسلامی، انسانی و اجتماعی است.

امام خمینی(ره) در بخشی از وصیتنامه‌ سیاسی الهی خویش فرموده‌اند: تبلیغات برنده‌ترین سلاح‌هاست، بنابراین مدیران فرهنگی انقلاب اسلامی که در عرصه تبلیغ و اطلاع‌رسانی هستند، بر خود وظیفه می دانند که حلاوت تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی را به عموم افراد جامعه بچشانند و این جمله‌ی امام(ره) را عملیاتی کنند.

مقام معظم رهبری نیز در دیدار با اصحاب رسانه‌های جهان اسلام فرموده اند که : "امروز جریان اخبار و تحلیل در جهان به صورت اتوبان یک‌طرفه‌ای از سوی غرب به سوی همه‌ی جهان روان است"، و بدیهی است که جهان غرب و غیرموحد در تبلیغ و اطلاع‌رسانی منافع مادی خود را ‌دنبال می‌کنند، در حالیکه مبلغین انقلاب اسلامی تلاش دارند تا مفاهیم دینی، ارزشی و اجتماعی را که دربرگیرنده سعادت دنیوی و اخروی انسان است را تبلیغ کنند.

امتیاز تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی در محتوای آن است که این محتوا منبعث از قرآن و اهل بیت است، و جبهه کفر هرگز نتوانسته و نخواهد توانست بر این محتوا تسلط پیدا کند.

اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان ضمن تبریک فرارسیدن اول تیر ماه سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی وقدردانی اززحمات فعالان عرصه های فرهنگی ودینی اعلام می دارد که این اداره کل امروز با استفاده از تمامی ظرفیت های مردمی به ویژه علما، مبلغین ، مساجد ، هیئات مذهبی ،کانونهای فرهنگی ودینی ، فعالان جامعه قرآنی و فرهنگی ودینی وآحاد مردم وبا به کار گیری تکنولوژی روز و اجرای موفقیت آمیز برنامه های فرهنگی ودینی به قرارگاه فرهنگی در استان تبدیل شده وبا توجه به تطابق برنامه های فرهنگی ودینی با فطرت و خواست انسان‌ها و صداقت و روشنگری ذاتی این تبلیغ، قطعاً در این میدان نیز پیروزی از آن حق‌طلبان خواهد بود.