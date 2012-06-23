همایش بین المللی بیداری اسلامی در سطح اساتید منطقه برگزار خواهد شد

سهراب صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری همایش بین المللی بیداری اسلامی اظهار داشت: بنا داریم همایشی در سطح اساتید و نخبگان منطقه با عنوان "بیداری اسلامی" به همت سازمان بسیج اساتید برگزار کنیم و در حال حاضر در حال دعوت از اساتید کشورهای منطقه برای حضور در این همایش بین المللی هستیم.

وی درباره اینکه این همایش با همایش های گذشته که با همین عنوان برگزار شد چه تفاوتی دارد؟ گفت: ما در این همایش فقط از اساتید و صاحب نظران کشورهای منطقه دعوت می کنیم تا تحولات منطقه را در سطح علمی و با حضور اساتید مورد بررسی قرار دهیم.

صلاحی گفت: همچنین این همایش فضای مناسبی را برای گفتگوی اساتید کشورهای منطقه با یکدیگر فراهم می کند.

رئیس سازمان بسیج اساتید با بیان اینکه این همایش دو بار برگزار خواهد شد به برگزاری اولین همایش بین المللی بیداری اسلامی در یکی از کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: اولین همایش در یکی از کشورهای همسایه برگزار می شود و همایش دوم که از گستردگی بیشتری نیز برخوردار است در ایران تشکیل خواهد شد.

این استاد دانشگاه امام حسین(ع) در ادامه ضمن تحلیلی از تحولات منطقه، این تحولات را علیه مدیریت جهانی ارزیابی کرد و افزود: آمریکا در خاورمیانه یا بوسیله مبارک برنامه های خود را هدایت و اداره می کرد، یا بوسیله رژیم های کنترل شده ای مثل آنچه در ترکیه برقرار است. اما بدون شک تحولات منطقه و قیام مردم علیه مدیریت کشورهای غربی در منطقه خاورمیانه است.

وی به فعالیت های گروه های متعدد در کشورهایی که در آنجا انقلاب مردم به پیروزی رسیده است اشاره کرد و گفت: طبعا گروهای زیادی در کشورهای منطقه ظهور و بروز کرده اند اما اسلام گرایان به دلیل سابقه ای که دارند قوی تر فعالیت می کنند و فعالیت آنها و استقبال مردم منطقه به اسلام گرایان قابل انکار نیست.