  1. ورزش
۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

نهمین مرحله تمرینات تیم ملی فوتبال هفت نفره در تبریز برگزار می شود

نهمین مرحله تمرینات تیم ملی فوتبال هفت نفره در تبریز برگزار می شود

دور دیگری از تمرینات ملی پوشان تیم فوتبال هفت نفره جانبازان و معلولان برای آمادگی حضور در رقابت های پارالمپیک لندن برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان تیم فوتبال هفت نفره از استان های کرمانشاه، تهران، فارس، گیلان، مرکزی و بوشهر تمرینات خود را زیر نظر امین الله مانی ( سرمربی)، احمد جانعلی ( مربی)، مسعود عماری ( مربی بدنساز) و حمید شرافتی ( مربی دروازه بانان) پیگیری می کنند و مصطفی سلیمانی نیز به عنوان فیزیوتراپ تیم را همراهی می کند.

اسامی ورزشکاران مدعو به شرح زیر است:
مسلم خزایی (کرمانشاه)، احسان غلامحسین پوربوشهری (فارس)،  مرتضی‌حیدری (تهران)، صادق حسنی، رسول آتش‌افروز، جاسم بخشی، مهران نکویی‌مجد، مسلم اکبری (گیلان)،  فرزاد مهری، هاشم رستگاری، بهمن انصاری (مرکزی)، عبدالرضا کریمی زاده (بوشهر)
 
نهمین مرحله اردوی آمادگی  تیم ملی فوتبال هفت نفره از 3 تا 12 تیر ماه در شهر تبریز برپاست.
 
کد مطلب 1630873

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها