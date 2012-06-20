نهمین مرحله تمرینات تیم ملی فوتبال هفت نفره در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان تیم فوتبال هفت نفره از استان های کرمانشاه، تهران، فارس، گیلان، مرکزی و بوشهر تمرینات خود را زیر نظر امین الله مانی ( سرمربی)، احمد جانعلی ( مربی)، مسعود عماری ( مربی بدنساز) و حمید شرافتی ( مربی دروازه بانان) پیگیری می کنند و مصطفی سلیمانی نیز به عنوان فیزیوتراپ تیم را همراهی می کند.

اسامی ورزشکاران مدعو به شرح زیر است:

مسلم خزایی (کرمانشاه)، احسان غلامحسین پوربوشهری (فارس)، مرتضی‌حیدری (تهران)، صادق حسنی، رسول آتش‌افروز، جاسم بخشی، مهران نکویی‌مجد، مسلم اکبری (گیلان)، فرزاد مهری، هاشم رستگاری، بهمن انصاری (مرکزی)، عبدالرضا کریمی زاده (بوشهر)



نهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال هفت نفره از 3 تا 12 تیر ماه در شهر تبریز برپاست.

