970 پروژه آب و خاک در خراسان جنوبی اجرا شد

حسین اصغری در گفتگو با مهر، اظهارداشت: برای اجرای این تعداد پروژه در سطح استان بیش از 20 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی اجرای 400 کیلومتر مسیرهای انتقال آب، لوله گذاری و احداث کانال های بتنی را از جمله پروژه های آب و خاک اجرا شده استان در سال گذشته عنوان کرد و بیان داشت: این پروژه ها با اعتبار شش میلیارد و 800 میلیون تومان اجرا شده است.

اصغری از احیای 256 رشته قنات استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این قنات ها با اعتبار چهار میلیارد و 270 میلیون تومان اجرا شده است.

وی احداث 133 باب استخر ذخیزه آب و استخرهای دو منظوره پرورش ماهی را از دیگر پروژه های آب و خاک اجرا شده در سال گذشته برشمرد و بیان کرد: برای اجرای این تعداد پروژه یک میلیارد و 270 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

مدیر آب و خاک جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه همچنین یک هزار و305 هکتار از اراضی باغی استان به آبیاری تحت فشار مجهز شده و هم اکنون نیز این طرح در دست اجرا است، افزود: این تعداد پروژه با اعتبار چهار میلیارد و 570 میلیون تومان اجرا شده است.

اصغری خرده مالکی و کیفیت نامطلوب آب را از جمله مشکلات اصلی در اجرای طرح آبیاری تحت فشار در استان دانست.

وی با اشاره به اینکه به لحاظ وضعیت استان از نظر کم آبی و مشکلات بیشترین فعالیت های جهادکشاورزی در حوزه آب و خاک بوده است، افزود: طی هفت سال گذشته 56 میلیارد و 500 هزار تومان به این بخش اختصاص یافته است.

مدیر آب و خاک جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این اعتبارات از محل های ملی و استانی تامین شده است، افزود: با جذب این اعتبارات حدود چهار هزار و 500 پروژه آب و خاک در استان اجرا شده است.

اصغری با اشاره به اینکه رقم اعتباری استان در سال گذشته به 20 میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته است، بیان کرد: این اعتبارات برای اجرای 970 پروژه در استان اجرایی شده است. 93 درصد آب استحصالی خراسان جنوبی در بخش کشاورزی مصرف می شوداصغری تصریح کرد: 93 درصد از آب استحصالی استان در بخش کشاورزی مصرف می شود.

وی با بیان اینکه آب استان از طریق شش هزار و رشته قنات، دو هزار چشمه و دو هزار چاه عمیق و نیمه عمیق دستی تامین می شود.مدیر آب و خاک جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه حدود یک میلیارد و 100 میلیون مترمکعب آب استحالی استان از این منابع آبی در بخش کشاورزی استفاده می شود، یادآور شد: این میزان معادل 93.1 درصد آب استحصالی استان است.