راه حل بحران بیکاری در البرز سرمایه گذاری است

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چگونگی کنترل بیکاری در استان البرز اظهار داشت: زمانی می توان بیکاری را در استان البرز سامان داد که اولا مهاجرت را کنترل کرد. کلانشهر کرج به دلیل نزدیکی به پایتخت و دیگر شاخصه ها از شهرهای مهاجرپذیر بوده و تا امروز نیز هموطنان زیادی را از دیگر نقاط کشور به این شهر کشانده که خود مانعی برای کاهش نرخ بیکاری در این استان است.
وی افزود: راه نجات و گریز از بیکاری، سرمایه گذاری است و از این طریق می توان آمار بیکاری را در استان کاهش داد.
وی گفت: سرمایه گذاری نیز در صورتی نتیجه می دهد که در یک پنجره مستقر و با اهداف مشخص باشد.
کولیوند لازمه حل موضوع بیکاری و ایجاد اشتغال را توجه جدی به صنعت و کشاورزی عنوان و تصریح کرد: سهم صنعت در هدفمندی یارانه ها باید لحاظ شود تا واحدهای تولیدی به مشکل برنخورند.
نماینده مردم کرج در مجلس افزود: متاسفانه در هدفمندی یارانه ها، سهم انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت نشده است که این امر مشکلاتی را برای این بخش و افراد شاغل در آن به وجود آورده است.
وی ادامه داد: بدون سرمایه گذاری اشتغالی پایدار ایجاد نمی شود این موضوع باید به طور جدی مورد توجه قرارگیرد.
کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی راه نجات و گریز از بیکاری را سرمایه گذاری دانست و تاکید کرد که سرمایه گذاری باید در یک پنجره واحد مستقر باشد.
محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چگونگی کنترل بیکاری در استان البرز اظهار داشت: زمانی می توان بیکاری را در استان البرز سامان داد که اولا مهاجرت را کنترل کرد. کلانشهر کرج به دلیل نزدیکی به پایتخت و دیگر شاخصه ها از شهرهای مهاجرپذیر بوده و تا امروز نیز هموطنان زیادی را از دیگر نقاط کشور به این شهر کشانده که خود مانعی برای کاهش نرخ بیکاری در این استان است.
نظر شما