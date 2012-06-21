راه حل بحران بیکاری در البرز سرمایه گذاری است

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چگونگی کنترل بیکاری در استان البرز اظهار داشت: زمانی می توان بیکاری را در استان البرز سامان داد که اولا مهاجرت را کنترل کرد. کلانشهر کرج به دلیل نزدیکی به پایتخت و دیگر شاخصه ها از شهرهای مهاجرپذیر بوده و تا امروز نیز هموطنان زیادی را از دیگر نقاط کشور به این شهر کشانده که خود مانعی برای کاهش نرخ بیکاری در این استان است.



وی افزود: راه نجات و گریز از بیکاری، سرمایه گذاری است و از این طریق می توان آمار بیکاری را در استان کاهش داد.



وی گفت: سرمایه گذاری نیز در صورتی نتیجه می دهد که در یک پنجره مستقر و با اهداف مشخص باشد.



کولیوند لازمه حل موضوع بیکاری و ایجاد اشتغال را توجه جدی به صنعت و کشاورزی عنوان و تصریح کرد: سهم صنعت در هدفمندی یارانه ها باید لحاظ شود تا واحدهای تولیدی به مشکل برنخورند.



نماینده مردم کرج در مجلس افزود: متاسفانه در هدفمندی یارانه ها، سهم انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت نشده است که این امر مشکلاتی را برای این بخش و افراد شاغل در آن به وجود آورده است.



وی ادامه داد: بدون سرمایه گذاری اشتغالی پایدار ایجاد نمی شود این موضوع باید به طور جدی مورد توجه قرارگیرد.

