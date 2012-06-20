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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

عرفانی،آشتیانی‌پور،قطعه‌ای‌و..

اعضای هیات مدیره جدید انجمن گویندگان انتخاب شدند

اعضای هیات مدیره جدید انجمن گویندگان انتخاب شدند

اعضای هیات مدیره جدید انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم شامل حسین عرفانی، حمیدرضا آشتیانی‌پور، شروین قطعه‌ای و... هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات مدیره انجمن "گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم"، هر دو سال یک‌بار تغییر می‌کنند. اعضای جدید این هیات مدیره شامل حسین عرفانی، حمیدرضا آشتیانی‌پور، شروین قطعه‌ای، بیژن علی‌محمدی، محمدعلی دیباج، ایرج سنجری و شهراد بانکی است.

علی منانی و علی عبادی بازرسان جدید این هیت مدیره هستند. در انتخابات بعدی رئیس هیات مدیره و نایب رئیس این انمن نیز مشخص می‌شوند.

وظیفه هیات مدیره انجمن گویندگان بستن تمام قراردادها با موسسات، تمام روابط صنف با ارشاد، اجرا و نظارت اساسنامه که مورد تایید وزارت ارشاد است، رسیدگی به تخلفات و شکایت و... است.

کد مطلب 1630895

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