اعضای هیات مدیره جدید انجمن گویندگان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات مدیره انجمن "گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم"، هر دو سال یک‌بار تغییر می‌کنند. اعضای جدید این هیات مدیره شامل حسین عرفانی، حمیدرضا آشتیانی‌پور، شروین قطعه‌ای، بیژن علی‌محمدی، محمدعلی دیباج، ایرج سنجری و شهراد بانکی است.

علی منانی و علی عبادی بازرسان جدید این هیت مدیره هستند. در انتخابات بعدی رئیس هیات مدیره و نایب رئیس این انمن نیز مشخص می‌شوند.

وظیفه هیات مدیره انجمن گویندگان بستن تمام قراردادها با موسسات، تمام روابط صنف با ارشاد، اجرا و نظارت اساسنامه که مورد تایید وزارت ارشاد است، رسیدگی به تخلفات و شکایت و... است.