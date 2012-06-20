نماز یکی از راه های رشد مکارم اخلاقی در انسانها است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در نشست فصلی ستاد اقامه نماز استان کرمان گفت: پیامبر اکرم( ص) مبعوث شد تا مکارم اخلاقی در انسان ها رشد یابد.

وی بیان داشت: یکی از راه های رشد مکارم در انسان ها اقامه نماز است که ادای این فریضه در همه حالات بر انسان تا جایی که هوشیاری او کار کند، واجب است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که از لحاظ کمیت و کیفیت در راه ارتقاء فرهنگ نماز و نمازخوانی پیشرفت کنیم.

وی بر لزوم اجرای فرامی الهی تاکید کرد و ادامه داد: باید بهترین پاسخ گو به سوالات را قرآن در نظر بگیریم.

در این نشست با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مقرر شد اعضا ستاد نسبت به تهیه جزوه ها و کتابچه ها با درک مطلب ساده برای قشر های مختلف و توزیع آن در سطح استان تصمیم بگیرند و دستگاه های دولتی با پیگیری استانداری به پخش اذان ظهر و مغرب از بلندگو های خود و شهرداری کرمان به پخش اذان در مراکز اصلی شهر اقدام کنند.

