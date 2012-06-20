رکورد جهان را می شکنم و طلای المپیک را کسب می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان سال 2011 جهان و بهترین وزنه بردار جوان جهان در سال گذشته میلادی، با ابراز رضایت از وضعیت جسمانی خود در فاصله 37 روز تا رقابت‌های المپیک لندن گفت: خوشبختانه همه چیز طبق انتظار من و کادر فنی پیش می رود. من در تمرینات 3 رکورد المپیک و یک رکورد جهانی را جابه جا کرده ام و الان با انگیزه شکستن هر 6 رکورد جهانی و المپیک و کسب مدال طلا تمرین می کنم.



رستمی با اشاره به اینکه آسیب دیدگی زانوی وی تا حدودی بهبود یافته و الان با درد کمتری تمرین می کند، ادامه داد: فکر اصلی من از قبل از مسابقات جهانی پاریس، کسب مدال طلای المپیک 2012 لندن بود. به همین منظور طی چند ماه گذشته تلاش زیادی از خود نشان دادم. باید بگویم در این دو سال تمام زندگی و خواب و خوراک من شده است وزنه برداری، به همین خاطر در مدت باقیمانده تا المپیک هم از هیچ کوششی برای رسیدن به هدفی که برای خود ترسیم کرده ام دریغ نخواهم کرد.



رستمی در پاسخ به این سئوال که به عنوان یک ورزشکار المپیکی از خطه کرمانشاه، چه انتظاری از مسئولان شهر خود دارد نیز گفت: مسئولان ورزشی کرمانشاه در این ماه ها سراغی از من نگرفته اند که البته شاید به خاطر مشغله کاری زیادشان باشد. من هم از آنها هیچ توقعی ندارم و تنها به یک چیز فکر می کنم؛ کسب مدال طلای المپیک و به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران در المپیک. فقط از این طریق است که می توانم دل مردم عزیز کشورمان، به خصوص کرد زبان ها شاد کنم.



رستمی در حالی برای کسب مدال طلای دسته 85 کیلوگرم مسابقات وزنه برداری المپیک 2012 لندن سرشار از انگیزه و انرژی است، که در این وزن دیگر ملی پوش کشورمان، سهراب مرادی پابه پای رستمی خود را برای کسب مدال المپیک آماده می کند.

