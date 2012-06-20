آل خلیفه و سناریوی وحشت/ رژیمی که به زن و کودک هم رحم نمی کند

بحرین نمادی آشکار از دوگانگی مواضع بین المللی است، زیرا کشورهای غربی و عربی در حالی که درباره حوادث سوریه بزرگنمایی می کنند، توجهی به موضوع بحرین ندارند.

مردم بحرین با گذشت شانزده ماه از قیام کاملا مسالمت آمیز خود علیه رژیم آل خلیفه از خواسته های خود دست نکشیده اند این در حالی است که رژیم به جای توجه به خواسته های برحق آنها با پشتیبانی نظامیان سعودی با گلوله خواسته های مسالمت آمیز آنها را پاسخ می گوید.

رژیم که مورد حمایت آمریکا و دیگر کشورهای غربی است، برای سرکوب خواسته های بر حق مردم بحرین از انواع سلاحهای کشنده از جمله گازهای سمی و سلاح ساچمه ای استفاده می کند این در حالی است که رژیم نه به توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل توجهی دارد و نه به موازین بین المللی پایبند است.

رژیم آل خلیفه در سناریوی وحشتی که به راه انداخته است همه طیفها را هدف قرار داده است و به زن و کودک رحم نمی کند و گواه این مدعا بازداشت دانش آموزان دختر، محاکمه کودکان کم سن و سال و کور کردن کودکان کم سن سال است.

آخرین برگی که در جنایات رژیم بحرین ثبت شد حمله به کودک بیگناهی بود که نزد پدر ماهی فروشش آمده بود تا به آرزوهای کودکانه خود جامعه عمل بپوشاند.

"هادی الموسوی" مسئول بخش حقوق بشر جمعیت الوفاق بحرین با اشاره به زخمی شدن احمد النهام چهارساله با سلاح ساچمه ای رژیم بحرین گفت: این جنایت در راستای به کارگیری سلاح ممنوعه از سوی نیروهای امنیتی رژیم است.

وی افزود: سلاح ساچمه ای که برای شکار پرندگان به کار گرفته می شود تا کنون سبب شهادت، زخمی شدن، از دست دادن چشم و معلولیتهای دائمی مردم بحرین شده است.

الموسوی بیان کرد: جامعه جهانی باید اقدام فوری در این راستا به عمل آورد به ویژه اینکه مردم بحرین در معرض خشونت شدید نیروهای امنیتی هستند و جان آنها در خطر است.

وی خاطرنشان کرد: احمد النهام که به همراه پدر ماهی فروشش در روستای "الدیر" در شرق منامه بود با سلاح ساچمه ای هدف قرار گرفتند و 78 ترکش به بدن پدر احمد اصابت کرد که اگر جانفشانی این پدر نبود به طور حتم کودک از پای در می آمد.

الموسوی افزود: واقعه احمد النهام یادآور کودک فلسطین "محمد الدوره" در غزه بود که برای فرار از گلوله به پدرش روی آورد.

وی درباره جزئیات واقعه گفت: پدر النهام ماهی فروش است و مطابق همه روز بساط خود را پهن کرده بود، پسرش احمد برای اینکه مبلغی پول از پدر برای خرید شیرینی جات برای خود و خواهرش بگیرد به نزد پدر آمده بود که به ناگاه نیروهای ضد شورش به سوی آنها حمله ور می شوند.

یکی از افراد امنیتی سلاح خود را به سوی آنها نشانه می رود، پدر متوجه خطر می شود و فریاد می زند این بچه است، اما این فریادها به جایی نمی رسد و فرد مذکور به تیراندازی با سلاح ساچمه ای ادامه می دهد.

پدر خود را بر روی فرزندش می اندازد و از ناحیه چپ بدن به شدت زخمی می شود هنگامی که پدر سرش را بر می گرداند و با صدای بلند خطاب به شلیک کننده می گوید نمی فهمی این بچه است؟ تیری به چشم کودک چهار ساله اصابت می کند.

با صداهای فریاد پدر این کودک یکی دیگر از عناصر امنیتی متوجه می شود و بر سر فرد شلیک کننده داد می زند که در این هنگام تیراندازی پایان می یابد.

احمد به همراه پدر به بیمارستان نظامی انتقال داده می شود کادر درمانی در تلاشند که پدر را معالجه کنند، اما وی به طور مرتب می گوید: پسرم را دریابید، مرا رها کنید. فرزندم را با دنیا عوض نمی کنم، می خواهم سالم بماند، هیچ نمی خواهم.

احمد به خارج کشور انتقال داده شده است، اما یک چشم خود را از دست داده و به معلولیت دائمی گرفتار شده است.

الموسوی افزود: احمد یک نمونه از صدها موردی است که قربانی سلاح شوزن شده است.سلاح ساچمه ای سلاحی کشنده است، اما وزارت کشور همچنان بر استفاده از آن اصرار می ورزد.

وی اظهار داشت: احمد النهام به خوبی اوضاع کودکان در بحرین را نشان می دهد و آنها قربانی آشکار خشونت هستند.