سومین کارخانه کمپوست خراسان رضوی در تربت حیدریه احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کلنگ احداث سومین کارخانه کمپوست خراسان رضوی در تربت حیدریه به زمین زده شد.شهردار تربت حیدریه در مراسم آغاز احداث این کارخانه کمپوست گفت: روزانه 100 تن زباله در تربت حیدریه جمع آوری می شود که همین امر بیانگر ضرورت احداث کارخانه کمپوست در این شهر است.مهدی ناصری اظهارکرد: احداث چنین کارخانه ای اثرات مطلوب بسیاری بر محیط زیست اطراف و همچنین بهداشت عمومی مردم شهر دارد لذا از همه مسئولین شهرستان برای احداث و بهره برداری سریع و مطلوب از این کارخانه، درخواست کمک دارم.شهردار تربت حیدریه در ادامه گفت: هزینه احداث کامل این کارخانه 8میلیارد تومان است که برای تکمیل فاز نخست آن 1.5 میلیارد تومان برآورد هزینه شده است که توسط سرمایه گذار خصوصی تامین می شود.رقابت 19 ورزشکار در مسابقه اسب سواری کورس گنابادیک دوره مسابقه اسب سواری کورس در پیست سوارکاری دائمی گناباد بین 19 تن از ورزشکاران این رشته ورزشیبرگزار شد.شهردار گناباد در حاشیه این مسابقات گفت: گسترش ورزش در سطح جامعه یکی از اهداف مهم شهرداری است و برهمین اساس یک دوره مسابقه اسب سواری کورس در پیست سوارکاری دائمی این گناباد برگزارشد.حمید بنایی اظهارکرد: این مسابقه با همکاری هیئت اسب سواری شهرستان در دو گروه و با شرکت 19 اسب سوار برگزار و به نفرات برتر هدایایی اهدا شد.شهردار گناباد گفت: کاظم شریفی با اسب اقبال، مهدی بدیعی با اسب گیسکا و علی داوودی با اسب نفس در گروه اول و حسین نخعی با اسب تندر، جواد پور حسین با اسب توفان و کاظم شریفی با اسب ویکتور در گروه دوم به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.بهسازی مسیرهای گردشگری شهر بار در تابستان امسالشهردار بار از بهبود و بهینه سازی مسیرهای گردشگری و تفرجگاهی این شهر در تابستان امسال خبر داد.علی حسینی اظهارکرد: با توجه به عدم ایجاد زیرساخت های لازم جهت اسکان مسافران در این شهر، بهسازی مسیرهای گردشگری و تفرجگاهی را به منظور استفاده بهتر مسافران از زیبایی های بار در دستور کارقرار داده ایم.وی گفت: همچنین قصد داریم با نصب تابلو و دیگر اقدامات جانبی جاده شرایط بهره مندی حداکثری گردشگران از لحظات حضور در بار را فراهم کنیم.شهردار بار سپس به موقعیت کوهستانی این شهر اشاره کرد و گفت: با توجه به موقعیت کوهستانی و وجود باغات فراوان اکثر شهروندان تابستان را با باغداری پشت سر می گذارندو زمان آزادی به معنای اوقات فراغت ندارند اما برای عده اندکی از شهروندان که دارای چنین زمان هایی در تابستان هستند با همکاری نهادهایی چون آموزش و پرورش و بسیج و کانون مساجد برنامه های آموزنده را آماده اجرا کرده ایم.آشناسازی کودکان رشتخواری با نحوه جمع آوری زبالهکودکان رشتخواری نحوه جمع آوری زباله و تمیزنگه داشتن محیط اطراف خود را فرا گرفتند.شهردار رشتخوار درحاشیه این مراسم گفت: محیط زیست از نعمت های مهمی خداوندی است که حفظ آن از مهمترین مسائل حیاطی جامعه محسوب می شود.محمد مهدی علیان اظهارکرد: به منظور حفظ محیط زیست برای نسل های بعدی ضمن انجام اقدامات گوناگون در جهت حفظ آن باید از هرگونه تخریب این دارایی مهم بشر پرهیز کنیم.شهردار رشتخوار افزود: برهمین اساس در جشنی که در پارک مادر شهر برگزار شد، کودکان مهدهای رشتخوار را با برخی مبانی حفظ محیط زیست آشنا کردیم.

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