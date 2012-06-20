پارک ملی سیاهکوه؛ گنجینه ای از حیات وحش ایران/ ظرفیتی که مغفول ماند

به گزارش خبرنگار مهر، سیاهکوه منطقه ای با وسعت 200 هزار هکتار است که اکوسیستم های متنوعی نظیر کویر، بیابان، استپ و نمکزار را در خود جای داده است.80 هزار هکتار از اراضی غربی این منطقه حفاظت شده در سال 1382 به پارک ملی سیاهکوه ارتقا یافت.

این پارک ملی از سه نوع زیستگاه کلان اعم از زیستگاه های کوهستانی، تپه ماهوری و دشتی و کویری برخوردار است و نزول بازش های بهاری امسال طراوت و زیبایی چشمگیری به مراتع طبیعی این پارک ملی بخشیده است.

ساخت دو آب انبار با 260 میلیون ریال اعتبار برای تامین آب شرب حیوانات

گرچه خشکسالی های سالهای گذشته، جراحت عمیقی بر پیکره این منطقه ایجاد کرده اما محیط زیست برای محفاظت از حیوانات و گونه های مختلف در مقابل خشکسالی، اقدام به احداث دو آب انبار با اعتباری بالغ بر 260 میلیون ریال کرده است که این آب انبارها آب مورد نیاز وحوش منطقه را تامین می کند.

احداث این آب انبارها کمک قابل توجهی به بقا و ماندگاری گونه های مختلف حیات وحش در خشکسالی ها در این منطقه کرده است.پارک ملی سیاه کوه در کنار منطقه حفاظت شده دره انجیر اردکان به دلیل یکپارچگی زیستگاه ها و ناچیز بودن تعارضات انسان ساخت به عنوان مهمترین زیستگاه های گونه نادر یوزپلنگ ایرانی از اهمیت ویژه ای برخودار است.

سیاهکوه؛ یکی از سه سایت اصلی زیست یوزپلنگ ایرانی

مدیرکل محیط زیست استان یزد در این باره گفت: منطقه حفاظت شده سیاهکوه یکی از سه سایت اصلی زیست یوزپلنگ ایرانی است و در کنار منطقه دره انجیر خرانق 60 درصد جمعیت یوز ایرانی را در خود جای داده است.

حمید جلالوندی افزود: سیاهکوه تنها پارک ملی استان یزد است که به لحاظ موقعیت ویژه، بکر بودن همچنین جایگاه زیست یوزپلنگ و سایر گونه‌ های طعمه یوز از اهمیت بالایی برخوردار است.

19 گونه پستاندار و 34 گونه پرنده در سیاهکوه شناسایی شد

وی افزود: در این پارک ملی 19 گونه پستاندار شناسایی شده که کاراکال، شاه روباه،روباه شنی، قوچ، میش، کل، جبیر و یوزپلنگ ایرانی و آسیایی به عنوان اصلی ترین اولویت های حفاظتی این منطقه مطرح هستند.

همچنین امنیت حاکم بر این منطقه و ناچیز بودن تعارضات انسانی شرایط مناسبی برای زیست 34 گونه پرنده مثل هوبره، عقاب شاهی، بالابان، زاغ بور، انواع چکاوک، تیهو، کبک، شاهین، کوکر، سبزقبا و پرستو در این پارک فراهم کرده که از ارزش های حفاظتی ویژه ای برخوردارند.

بزمجه بیابانی، سوسمار خاردم ایرانی، جکوی عنکبوتی، آگاما، مار شاخدار، شترمار شیرازی و لاک پشت مهمیزدار از جمله مهمترین خزندگان ارزشمند بیابانی هستند که تاکنون در این منطقه شناسایی شده اند.

27 گونه متنوع گیاه دارویی در سیاهکوه رشد می کند

در این عرصه کم نظیر 27 گونه متنوع گیاهی دارویی اعم از درختی، درختچه ای و بوته ای و علفی شناسایی شده که انواع درمنه، قیچ، گز، تاغ، آویشن، آنغوزه و بادام کوهی از مهمترین این گیاهان محسوب می شوند.

این منطقه به لحاظ تنوع زیستی گیاهان و جانوران همواره مورد توجه ویژه علاقمندان به طبیعت همچنین محققان و پژوهشگران بوده اما آن گونه که شایسته است تاکنون بهره برداری مفیدی از آن صورت نگرفته است.

این منطقه می تواند به لحاظ گردشگری نیز بسیار مورد توجه قرار گیرد اما بحث گردشگری طبیعی، موضوعی است که هنوز از سوی مسئولان به ویژه مسئولان محیط زیست به طور جدی به آن پرداخته نشده است.

جای خالی تورهای گردشگری در حیات وحش استان یزد

نه تنها منطقه سیاهکوه بلکه چندین منطقه حفاظت شده دیگر نیز می توانند پتانسیل بسیار قوی برای گردشگری طبیعی در استان یزد باشد.

راه اندازی تورهای گردشگری در مناطق حیات وحش با افراد خبره و کارشناسان محیط زیست نه تنها می تواند به لحاظ اقتصادی برای استان مثمر ثمر باشد بلکه در زمینه اطلاع رسانی به علاقمندان به محیط زیست نیز می تواند بسیار مفید و موثر باشد.