ایجاد ایستگاه ورزشی در میادین شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: به منظور غنی سازی اوقات فراغت ، توسعه ورزش همگانی و با هدف توسعه نشاط و سرور مبتنی بر موازین دینی، کاهش استرسهای روانی، بهبود گذران اوقات فراغت ایستگاههای ورزشی همزمان با فصل تابستان در میادین شرق تهران بر پا می شود.

شهردار منطقه 8 همچنین از افزایش سرانه فضاهای فرهنگی و ورزشی به دنبال احداث سراهای محله در این منطقه خبر داد و افزود: با توجه به سیاست شهرداری تهران مبنی بر تبدیل شهرداری از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی و به منظور رفاه حال شهروندان، ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و فرهنگی در دستور کار برنامه های معاونت فنی و عمرانی این منطقه قرار گرفت.

وی با شاره به فعالیت بیش از 50 ایستگاه تندرستی در بوستانهای سطح منطقه همزمان با آغاز فصل تابستان تصریح کرد: به منظور رفاه حال شهروندان و با هدف ارتقای سطح فرهنگ ورزش و تندرستی افزایش ایستگاههای تندرستی در دستور کار قرار دارد.

شادالوئی به اجرای طرح مدیریت محله در شرق تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به تدابیر دکتر قالیباف در راستای واگذاری تمامی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی به شهروندان، در قالب طرح مدیریت محله منطقه 8 با راه اندازی و تجهیز دبیر خانه ستادراهبری اجتماعی توانست در تحقق این امر گامهای مثبتی را بردارد.

شهردار منطقه 8 با تاکید بر کانونهای استعداد یابی در رشته های مختلف ورزشی تصریح کرد: با هدف شناسایی استعداد جوانان و نوجوانان سطح این منطقه جهت راه یابی به مسابقات، این کانونها مشغول فعالیت هستند.